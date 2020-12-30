ميزة الشحن التكيفي من جوجل تعمل خلال ساعات معينة

قدمت شركة جوجل عددًا من الميزات الجديدة لأجهزة Pixel، مثل: الترجمة السياقية والتخصيص المحسن للشاشة الرئيسية، كما جلبت أيضًا ميزة الشحن التكيفي الجديدة، التي يبدو أنها قد تكون أكثر تقييدًا مما كان يعتقد في البداية.

وتتوفر ميزة الشحن التكيفي لأجهزة Pixel 4 و Pixel 4 XL و Pixel 4a و Pixel 4a 5G و Pixel 5.

ويساعد الشحن التكيفي في الحفاظ على صحة البطارية بمرور الوقت من خلال التحكم الديناميكي في سرعة شحن جهاز Pixel، وما عليك سوى توصيل هاتفك في المساء وضبط المنبه لتعمل ميزة الشحن التكيفي.

وتهدف هذه الميزة إلى شحن هاتفك ببطء طوال الليل للحفاظ على صحة البطارية على مدار فترة زمنية بدلاً من شحنه في أسرع وقت ممكن، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور بطارية الجهاز بسرعة أكبر.

وتشحن هذه الميزة هاتفك بشكل ثابت على مدار عدة ساعات بدلاً من شحنه بأسرع ما يمكن للوصول إلى نسبة 100 في المئة.

وبالنظر إلى أن الجهاز لن يتم استخدامه لفترة طويلة، فلن ينزعج المستخدمون من المدة التي يستغرقها الشحن بالكامل.

لكن الطريقة التي تعمل من خلالها الميزة قد تكون مقيدة بعض الشيء لبعض المستخدمين، حيث تبين أن الشحن التكيفي يعمل فقط في ظل معايير معينة.

ووفقًا لوثيقة دعم من جوجل، يجب أن يكون لديك منبه نشط مضبوط في وقت ما بين الساعة 5 و 10 صباحًا حتى تعمل الميزة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا وضع هاتفك على الشاحن بعد الساعة 9 مساءً، وبخلاف ذلك، لن يتم تشغيل ميزة الشحن التكيفي وسيتم شحن جهازك بشكل طبيعي.

وتبدو هذه الشروط محددًا جدًا، وقد لا تتوافق مع جدول الجميع، وخاصة الأشخاص الذين يعملون في النوبة الليلية، وقد يكون هناك أيضًا الكثير من مستخدمي Pixel الذين ينامون قبل الساعة 9 مساءً.

وللمقارنة، لدى شركة آبل ميزة مماثلة تسمى الشحن الأمثل للبطارية، التي يمكنها التنبؤ بموعد توصيل جهاز iOS بالشاحن لفترة طويلة من الزمن.

وللحفاظ على طاقة البطارية، يتعلم آيفون من روتين الشحن اليومي الخاص بك، بحيث إنه يشحن الهاتف بنسبة 80 في المئة وينتظر حتى تحتاج إلى استخدامه من أجل إنهاء الشحن المتبقي.





