قيمة بيتكوين تضاعفت أربع مرات هذا العام

واصلت عملة بيتكوين صعودها في نهاية العام، حيث قفزت إلى مستوى مرتفع جديد بأكثر من 28500 دولار.

واكتسبت العملة المشفرة أكثر من 5 في المئة لتصل إلى 27835 دولار اليوم الأربعاء، مما يشكل ارتفاعًا بنسبة 47 في المئة منذ بداية شهر ديسمبر، وهي في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ شهر مايو 2019.

وتضاعفت قيمة بيتكوين أربع مرات تقريبًا هذا العام مع نمو الاهتمام من المستثمرين المؤسسيين.

ومع انخفاض الدولار الأمريكي، أصبحت عملة بيتكوين استثمارًا أكثر جاذبية وسط مخاوف من أن حزم التحفيز الحكومية الضخمة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا تغذي التضخم.

وانخفض الدولار يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل 2018، عند قياسه مقابل سلة من العملات.

وتتعرض العملة الأمريكية لضغوط مع انتقال المستثمرين إلى الأصول الأكثر خطورة، والمراهنة على الانتعاش الاقتصادي القوي في العام المقبل مع طرح لقاحات فيروس كورونا.

كما تم تعزيز بيتكوين من خلال التوقعات بأنها ستصبح طريقة الدفع الأكثر شيوعًا، وأطلقت باي بال خدمة تداول العملات المشفرة عبر منصتها.

وبحسب ما ورد اشترت ما يقرب من 70 في المئة من جميع عملات بيتكوين الجديدة المتداولة، وكشف عدد من مديري صناديق التحوط هذا العام أنهم استثمروا في العملة المشفرة.

وتوصف عملة بيتكوين بأنها بديل للذهب، هو الاستثمار التقليدي كملاذ آمن، وانخفض الذهب بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 2000 دولار للأونصة في شهر أغسطس، واستقر الآن عند 1879 دولار للأونصة.

ويتوقع بعض المحللين أن تتنافس عملة بيتكوين المشفرة مع الذهب على الهيمنة في العام المقبل.

وقال (باولو أردوينو) Paolo Ardoino، كبير مسؤولي التكنولوجيا في بورصة العملات المشفرة Bitfinex: إن بيتكوين يمكن أن تجذب اهتمامًا أكبر من جمهور أوسع، وليس فقط مديري الصناديق.

وأضاف: بالرغم من أن الحضور المؤسسي المتزايد كان جزءًا من الاتجاه الصعودي الحالي، فقد نشهد زيادة اهتمام التجزئة بعملة بيتكوين بصفتها شكلًا من أشكال الذهب الرقمي.

كما ارتفعت العملات المشفرة الأخرى، مثل إيثر، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن الطبيعة التخمينية للعملات المشفرة، وهناك مشكلات تنظيمية.

واتهمت اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات في الأسبوع الماضي شركة Ripple وكبار مسؤوليها التنفيذيين بتضليل المستثمرين بشأن XRP، العملة المشفرة الثالثة في العالم من حيث الحجم، من خلال بيع مليار دولار من الرموز المميزة الافتراضية دون التسجيل في اللجنة.





