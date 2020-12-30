صفقة بريكست تذكر متصفح Netscape

تضمنت صفقة بريكست إشارات إلى برامج الحاسب القديمة، ومن ضمنها وصف Netscape Communicator و Mozilla Mail باعتبارهما خدمتين حديثتين.

ولاحظ عدد من الباحثين الأمنيين بعض الجوانب المحيرة للصفقة التي تحكم العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المستقبل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن ضمن تلك الجوانب الإشارة إلى برنامج البريد الإلكتروني Netscape Communicator البالغ من العمر 23 عامًا والتوصيات الخاصة بمعايير التشفير القديمة.

وتحدث الإشارة في سلسلة من اللوائح المتعلقة بتشفير الرسائل التي تحتوي على معلومات ملف تعريف الحمض النووي بين البلدان، بحيث يجب أن يتم ذلك باستخدام مجموعة محددة من بروتوكولات التشفير.

ويعتقد الخبراء أن المسؤولين قد نسخوا ولصقوا الأجزاء النصية من التشريعات القديمة في الوثيقة، التي توصي باستخدام الأنظمة المعرضة الآن للهجمات الإلكترونية.

ومن المحتمل أن يكون التأثير الفعلي لهذا في العمليات اليومية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة صغيرًا.

وتم ذكر Netscape Communicator بصفته مثالًا على حزمة برامج البريد الإلكتروني الحديثة التي تدعم المعيار المفتوح s/MIME لتشفير المفتاح العام وتوقيع بيانات MIME، إلى جانب Outlook و Mozilla Mail.

ويعد استخدام معايير التشفير القديمة أكثر إثارة للقلق، إذ جرى كسر خوارزمية التجزئة SHA-1 اعتبارًا من عام 2017، في حين أن تشفير RSA 1024 بت عرضة للهجمات من خلال الحوسبة الحديثة الأكثر قوة.

وكما ذكرت بي بي سي، يظهر النص نفسه أيضًا في وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2008، مما يشير إلى أن المشرعين الذين قاموا بتجميع المعاهدة الضخمة المكونة من 1256 صفحة ربما استخدموا بعض النصوص القديمة دون قراءتها عن كثب.

وليس من الواضح سبب شعور الاتحاد الأوروبي بأن Netscape Communicator 4 كان تطبيقًا مفيدًا للبريد الإلكتروني للاستشهاد به في مشروع قانون يونيو 2008.

يذكر أن تطبيق Netscape Communicator 4 جرى تحديثه آخر مرة في عام 2002، وجاء بعده عدة أجيال من تطبيقات Netscape، التي تم إيقافها جميعًا لاحقًا في شهر مارس 2008.





