تلفزيونات سامسونج تقدم ميزة +HDR10 التكيفية

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أن ميزة +HDR10 التكيفية الجديدة لتجربة المشاهدة الأفضل في المنزل تدعم أجهزة تلفزيونات سامسونج، مما يحسن تجربة المشاهدة +HDR10 في منازل العملاء بغض النظر عن ظروف الإضاءة.

وتدعم ميزة +HDR10 التكيفية وضع Filmmaker وتتكيف مع الغرف الأكثر إشراقًا حتى يتمكن العملاء من الاستمتاع بالتجربة السينمائية الحقيقية مع الأفلام والبرامج المتلفزة +HDR10 في أي بيئة في المنزل.

ويتم إطلاق ميزة +HDR10 التكيفية عالميًا مع تلفزيونات QLED القادمة من سامسونج.

وفي حين أن عرض محتوى HDR هو الأمثل عادةً في بيئة مظلمة، فقد تختلف بيئات المشاهدة للعملاء بشكل كبير اعتمادًا على مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك إضاءة الغرفة والوقت من اليوم والقرب من النوافذ.

وتدعم ميزة +HDR10 التكيفية التحسين الديناميكي لكل مشهد، وذلك باتباع الإرشادات من HDR10+ LLC، ويمكنها التكيف الآن مع أي حالة إضاءة للغرفة، مما يعزز تجربة HDR.

وتستخدم هذه الميزة مستشعر الضوء في التلفاز وتضمن أن الشاشة تجلب الحياة للهدف الإبداعي دون أي فقد في التفاصيل أو التباين.

وتدعم ميزة +HDR10 التكيفية عبر تلفزيونات QLED من سامسونج وضع Filmmaker، وهو وضع المشاهدة الذي طورته شركة سامسونج بصفتها عضوًا في UHD Alliance بالشراكة مع صانعي الأفلام والاستوديوهات ومصنعي الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وتعاونت سامسونج مع Amazon Prime Video لتمكين وضع Filmmaker والميزة التكيفية الجديدة لعملاء Prime Video.

وقال (بي إيه وينستون) BA Winston، الرئيس العالمي لتشغيل الفيديو في Amazon Prime Video: نحن نبحث دائمًا عن الميزات والابتكارات الجديدة التي يمكن أن تساعد في تحسين تجربة العملاء.

وأضاف: يتم تحسين محتوى Prime Video من خلال وضع Filmmaker وميزة +HDR10 التكيفية بغض النظر عن بيئة المشاهدة ويمكن للعملاء الاستمتاع بالأفلام والبرامج المتلفزة بالطريقة التي يريدها صانعو الأفلام.

وبالنظر إلى أن المستهلكين يقضون وقتًا أطول في المنزل، كانت سامسونج تبحث عن طرق لإثراء تجربة الترفيه للمستهلكين.

وقالت سامسونج: يسعدنا تقديم حلول جودة الصورة الذكية التي من شأنها تعزيز تجربة مشاهدة HDR في المنزل للمستهلكين، وتقديم التجربة السينمائية بالجودة الأصلية لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن +HDR10 ليست معيار HDR الأول الذي يقدم مثل هذه الميزة، إذ أعلنت Dolby في معرض CES العام الماضي عن Dolby Vision IQ، وهي ميزة جديدة لمعيار HDR الخاص بها، التي تعد بتحسين محتوى HDR للغرفة التي تتم مشاهدتها فيها.

وظهرت ميزة Dolby Vision IQ ضمن أجهزة تلفاز مختارة من إل جي وباناسونيك على مدار العام وحظيت باستقبال جيد بشكل عام في المراجعات.





