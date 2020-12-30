أمازون تريد تعليم علوم الحاسب في الهند

تخطط شركة أمازون لتوسيع برنامج علوم الحاسب Amazon Future Engineer ليشمل الهند، مما يدل على اهتمامها المتزايد بالمساحة التعليمية في ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم.

وفي إعلان التوظيف، قالت الشركة: إن البحث الأولي لبرنامج Amazon Future Engineer في الهند قيد التنفيذ حاليًا، ويتم تكليف المرشح المختار بمهمة العمل مع المنظمات غير الربحية المحلية والمسؤولين الحكوميين.

ويهدف البرنامج إلى توفير تعليم علوم الحاسب للأطفال والشباب الذين يعانون من نقص الخدمات.

وقالت الشركة في الإعلان: إنها تخطط لإطلاق البرنامج في الهند في عام 2021، ويعمل البرنامج حاليًا في الولايات المتحدة، حيث تخدم الشركة أكثر من 5000 مدرسة و 550 ألف طالب في دورات علوم الحاسب.

وتركز أمازون في الهند على تجهيز الأطفال والشباب من المجتمعات المحرومة لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم.

وكانت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية، التي استثمرت أكثر من 6.5 مليارات دولار في الهند حتى الآن، تستكشف مساحة التعليم في البلاد لبضع سنوات.

وأطلقت في العام الماضي JEE Ready، وهو تطبيق يهدف إلى مساعدة الطلاب الذين يستعدون للدخول إلى معاهد التكنولوجيا المرموقة في الهند.

ويقدم JEE Ready، الذي جرى تغيير علامته التجارية منذ ذلك الحين ليصبح Amazon Academy، دروسًا مجانية عبر الإنترنت ويحلل أداء الطلاب عبر الاختبارات الوهمية.

ويشار إلى أن أمازون ليست الشركة الأمريكية الوحيدة التي تولي اهتمامًا لسوق التعليم المتنامي في الهند، إذ هناك أيضًا فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل.

ودخلت فيسبوك في وقت سابق من هذا العام في شراكة مع المجلس المركزي للتعليم الثانوي CBSE لإطلاق منهج معتمد حول السلامة الرقمية والرفاهية عبر الإنترنت والواقع المعزز للطلاب والمعلمين.

واستثمرت فيسبوك هذا العام أيضًا في Unacademy، وهي شركة ناشئة مقرها بنغالور تقدم دروسًا تعليمية عبر الإنترنت.

ودخلت جوجل، التي استثمرت في شركة Cuemath الهندية الناشئة لتكنولوجيا التعليم هذا العام، في شراكة مع المجلس المركزي للتعليم الثانوي CBSE لتدريب أكثر من مليون معلم في الهند.

وقدمت جوجل مجموعة من الأدوات المجانية، مثل: G Suite for Education و Google Classroom، للمساعدة في رقمنة تجربة التعليم.

وتعاونت مايكروسوفت أيضًا مع العديد من الهيئات الحكومية والصناعية الهندية، ومن ضمنها المؤسسة الوطنية لتنمية المهارات و Nasscom، لمساعدة أكثر من مليون شخص على تطوير مهاراتهم بأنفسهم.





