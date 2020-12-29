6000 دولار مقابل النموذج الأولي من OnePlus 9

ظهر النموذج الأولي المزعوم لهاتف شركة ون بلس القادم المسمى OnePlus 9 5G منذ بضعة أيام عبر منصة eBay، وتمت إزالته بشكل فوري لأنه تضمن المعلومات التعريفية.

لكن تم نشر النموذج الأولي من OnePlus 9 5G من جديد دون ذكر معلومات التعريف هذه المرة، ويبدو أنه قد جرى بيعه بمبلغ 6000 دولار.

وظهر الجهاز على مدار الأسابيع القليلة الماضية أكثر من مرة مع صور حية للتصميم، لكن الدهشة ظهرت عندما عُرض الجهاز للبيع، إلى جانب أن أحد الأشخاص اشتراه مقابل 6000 دولار.

ويبقى المشتري لغزًا في الوقت الحالي، إلى جانب السبب الذي دفعه لشراء الجهاز غير المتوفر بعد مقابل هذا المبلغ الضخم.

وقد يكون المشتري هو الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في محاولة منه لمنع وصول الجهاز إلى مستخدمي يوتيوب.

وسحبت منصة eBay العرض الخاص بالنموذج الأولي للمرة الأولى بعد أن كان معروضًا بسعر 3000 دولار لأنه تضمن المعلومات التعريفية.

ويبدو أن الجهاز نفسه قد تم بيعه بعد إعادة الإعلان، وأوضحت عملية البيع أن الجهاز غير مقفل ويمكن أن يعمل عبر جميع شركات الاتصالات.

ووفقًا للتقارير الأخيرة، يحتوي OnePlus 9 5G على شاشة مسطحة بقياس 6.5 إنشات مزودة بكاميرا أمامية مزدوجة.

ومن المتوقع أيضًا أن يشتمل الجهاز على معالج Snapdragon 888 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت وبطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير.

ويُقال: إن الجهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 مع جميع التحسينات الأخيرة في واجهة المستخدم OxygenOS 11.

ومع اقتراب العام الجديد، ربما لن يمر وقت طويل قبل أن نرى الإعلان رسميًا عن OnePlus 9 5G.

وفي ظل وجود النموذج الأولي في يد شخص واحد على الأقل، فإن هذا قد يكون مؤشرًا على إمكانية رؤية الجهاز رسميًا في أوائل العام المقبل.

وأصدرت ون بلس جهاز OnePlus 8 في شهر أبريل من هذا العام، لذلك ربما نرى OnePlus 9 5G في ذلك الوقت.

وأفاد تقرير حديث أن ون بلس قد تطلق هاتفها الرائد الجديد في وقت أبكر مما كان متوقعًا في عام 2021.

ومن المتوقع أيضًا ظهور هاتف OnePlus 9 Lite، لكن من غير المعروف بعد هل سيظهر الجهاز للمرة الأولى مع الأجهزة الأخرى في السلسلة أو هل تريد ون بلس الاحتفاظ به من أجل عملية إطلاق منفصلة.





