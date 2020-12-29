ملايين الهواتف تفقد واتساب اعتبارًا من 1 يناير

مع اقتراب عام 2020 من نهايته، يُقال: إن تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك ينهي دعمه لبعض الهواتف الذكية القديمة العاملة بنظامي أندرويد و iOS.

ولن يتمكن مستخدمو واتساب الذين يستخدمون التطبيق عبر هواتف آيفون 4 أو أجهزة آيفون الأقدم وأجهزة أندرويد القديمة من استخدام التطبيق بشكل صحيح اعتبارًا من 1 يناير 2021.

وتوقف منصة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك دعمها لنظام التشغيل iOS 9 الذي أصدرته شركة آبل في عام 2015.

ويتأثر المستخدمون غير التابعين لشركة آبل، الذين لديهم جهاز قديم أيضًا، إذا كانت أجهزتهم لا تزال تعمل بنظام أندرويد 4.0.3، الذي أصدرته شركة جوجل في عام 2011، مثل: HTC Desire و LG Optimus Black و Motorola Droid Razr و Samsung Galaxy S2.

وكان نظام التشغيل iOS 9 هو التحديث البرمجي الأخير الذي يمكن أن يتلقاه هاتف آيفون 4، بينما كانت النماذج الأحدث قادرة على الترقية إلى الإصدارات الأحدث، حيث أصدرت آبل iOS 14 في شهر سبتمبر 2020.

ويمكن تحديث النماذج اللاحقة، مثل: iPhone 4S و iPhone 5 و iPhone 5S و iPhone 5C و iPhone 6 و iPhone 6S، من أجل الحفاظ على عمل واتساب عبر الهاتف.

ويُعد التحرك لإيقاف دعم الأجهزة القديمة تكتيكًا معتادًا لمطوري التطبيقات، وذلك من أجل توفير الموارد للتركيز على تحسين المنتج لغالبية المستخدمين الذين لديهم أجهزة أكثر حداثة.

ومع ذلك، فإن واتساب هو أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، مع 2 مليار مستخدم، ويحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في الأماكن التي لا تزال فيها الهواتف الذكية الرخيصة والقديمة شائعة.

ويجب على المستخدمين القلقين بشأن فقدان الوصول إلى واتساب التحقق من إعدادات هواتفهم لمعرفة هل يستخدمون iOS 9 أو Android 4.0.3.

وبالنسبة للهواتف التي لا يمكن تحديثها إلى النظام التشغيلي الأحدث، يتوقف التطبيق عن العمل بشكل صحيح مع بزوغ فجر عام 2021.

وتوصي صفحة دعم واتساب المستخدمين باستخدام الإصدار الأحدث من النظام التشغيلي للاستمتاع بجميع الميزات.

يذكر أن واتساب أنهى في العام الماضي دعمه للهواتف الذكية العاملة بنظام iOS 8 أو الأقدم، وهواتف أندرويد العاملة بالإصدار 2.3.7 أو الأقدم.





