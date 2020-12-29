تعتبر لعبة (سايبر بنك 2077) Cyberpunk 2077 – من تطوير شركة CD Projekt البولندية – من أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا في عام 2020، ومع ذلك ظهرت العديد من الأخطاء المرافقة لها، منها: المشكلات البارزة التي يواجهها اللاعبون عبر منصات الألعاب القديمة، ولكن أكثر المشكلات التي تقلق اللاعبين هي تلف ملفات حفظ اللعبة دون سابق إنذار، مما يؤدي إلى فقدان ساعات من اللعب.

إليك كيفية حل مشكلة تلف ملفات الحفظ في لعبة Cyberpunk 2077:

وفقًا لمنشور في موقع reddit، فإن المشكلة تكمن في حجم ملف الحفظ، فإذا زاد حجم ملف الحفظ عن 8 ميجابايت، فسترفض لعبة (Cyberpunk 2077) تحميله، مما يؤدي إلى تلفه بشكل لا يمكن إصلاحه ومن ثم سيؤدي إلى فقدان ساعات اللعب وتقدمك في اللعبة إذا لم يكن لديك نسخة احتياطية سابقًا.

والأسوأ من ذلك، أن الشركة المطورة لللعبة على علم بهذه المشكلة على ما يبدو، والكنه لم تفكر في تحذير اللاعبين حتى الآن، بدلًا من ذلك ذكرت الشركة أن هذا الشرط متعمد، ولكنها ستقوم بزيادة دعم سعة حفظ ملف اللعبة في التصحيحات المستقبلية.

ومن ثم نجد أنه لا توجد طريقة محددة لاسترداد عمليات الحفظ التالفة بالفعل، وهذا يعني أنه حتى ظهور التصحيح الذي وعدت به الشركة في المستقبل، فإنك ستواجه تلف ملف الحفظ الخاص باللعبة إذا تجاوزت السعة المسموح بها (8 ميجابايت) مما سيؤدي إلى فقدان تقدمك في اللعبة.

ولكن مع ذلك، يمكنك تفادي هذه المشكلة بإجراء تعديلات على طريقة اللعب الخاص بك، وتشمل:

1- لا تحتفظ بالكثير من الأسلحة أو العناصر:

نظرًا إلى أن لعبة (Cyberpunk 2077) هي لعبة في العالم المفتوح فإنها تشجعك بنشاط على جمع كل شيء أمامك، لذا فإن الاحتفاظ بالكثير من الأسلحة والمقتنيات هي من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى كبر سعة ملف الحفظ الخاص بك، ومن ثم يمكنك تجنب هذا الأمر من خلال الاحتفاظ بالأسلحة أو المقتنيات أو العناصر التي تحتاج إليها فقط، وتجنب الغش في اللعبة للحصول على أفضل السيارات والمعدات.

2- راقب إجمالي وقت اللعب الخاص بك:

سيؤدي الحد من رغبتك في الاحتفاظ في كل ما تصادفه في لعبة (Cyberpunk 2077) إلى تقليل مخاطر استهلاك سعة ملف الحفظ، ولكن مع استمرار اللعب لساعات طويلة يمكن أن يؤدي ذلك إلى استهلاك سعة ملف الحفظ ببطء أثناء اللعب.

ومع صعوبة تقدير مقدار البيانات التي تضيفها كل ساعة داخل اللعبة إلى ملف الحفظ الخاص بك، لذا فإنه من الصعوبة التوصية بحد إجمالي لوقت اللعب، ومع ذلك، من المهم بالنسبة لك معرفة أن كل لحظة تقضيها في اللعبة تضيف إلى حجم ملف الحفظ، لذا راقب وقتك جيدًا.

3- احتفظ دائمًا بنسخة احتياطية:

واجه بعض اللاعبين خطأ تلف ملف الحفظ في اللعبة حتى عندما يكون ملف اللعبة المحفوظ أصغر من 8 ميجابايت، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك أسباب أخرى أيضًا، لذلك فإن الحل الحقيقي الوحيد لتجنب هذه المشكلة هو حفظ نسخة احتياطية من ملف الحفظ الخاص باللعبة بشكل متكرر حتى تتمكن من استعادة تقدمك في أي وقت.

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