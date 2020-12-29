كيفية استخدام وضع الاسترداد في حواسيب ماك الجديدة

يعتبر استخدام (وضع الاسترداد) Recovery Mode في حاسوب ماك الطريقة الوحيدة لإصلاح المشاكل في نظام التشغيل (ماك أوإس) macOS، مثل: إعادة تثبيت نظام التشغيل، أو تهيئة محرك الأقراص، ولكن في حواسيب آبل الجديدة التي تعمل بمعالج (M1) قامت آبل بتغيير طريقة الدخول إلى الوضع بعكس الطريقة المتبعة في الحواسيب التي تعمل بمعالجات إنتل.

إليك كيفية الدخول إلى وضع الاسترداد في حواسيب ماك الجديدة:

بعد ثانيتين تقريبًا، سيظهر لك محرك تشغيل الحاسوب، قم بتحدي خيار (الخيارات) Options، ثم اضغط على خيار (متابعة) Continue.

اضغط مطولًا على زر الطاقة حتى ترى عبارة (تحميل خيارات بدء التشغيل) Loading Startup Options على الشاشة.

أدخل كلمة المرور الخاص بك، وسيتم تحويلك مباشرة إلى شاشة (وضع الاسترداد) Recovery Mode الخاص بالحاسوب.

في هذه الشاشة، يمكنك إجراء المهام التي تريدها كالمعتاد، وتشمل:

إعادة تثبيت نظام التشغيل : حيث يمكنك إعادة تثبيت نظام التشغيل (ماك أوإس) macOS دون المساس بملفاتك وإعدادات المستخدم الخاصة بك، ولكن تأكد من اتصالك بالإنترنت أولًا.

استعادة بياناتك من نسخة Time Machine احتياطية : إذا كنت قد أنشأت نسخة Time Machine احتياطية سابقًا، فاستخدم هذا الخيار لاستعادة كل شيء في الحاسوب إلى حالته السابقة.

إصلاح القرص الصلب أو مسحه: إذا كنت تواجه مشكلات في الحاسوب أو إذا قمت بتشغيله ورأيت نافذة استرداد macOS، فربما تكون هناك حاجة إلى إصلاح القرص الصلب، وهنا يمكنك استخدام أداة (Disk Utility) في نافذة وضع الاسترداد لإصلاح أي مشلكة في القرص تواجهها، وإذا تعذر على الأداة إصلاح القرص، فانسخ أكبر قدر ممكن من البيانات احتياطيًا، ثم اتبع التعليمات بشأن إعادة تثبيت نظام التشغيل macOS.

استخدام متصفح سفاري : يمكنك استخدام متصفح سفاري في (وضع الاسترداد) في ماك للبحث عن حلول لمشاكلك في صفحة دعم آبل أو أي موقع ويب آخر إذا كان قرص بدء التشغيل تالفًا ولا يمكنك تجاوز شاشة تسجيل الدخول إلى الحاسوب.