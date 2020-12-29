فيفو تعلن عن X60 و X60 Pro مع عدسات Zeiss

أعلنت شركة فيفو في حفل إطلاق في الصين اليوم عن هاتفين ذكيين رائدين جديدين هما Vivo X60 و Vivo X60 Pro.

وتخلف سلسلة X60 الجديدة سلسلة Vivo X50 للعام الماضي وتجلب معها بعض التحسينات الجوهرية، ومن ضمنها معدل التحديث الأعلى للشاشة والكاميرا الرباعية مع بصريات ZEISS ومجموعة الشرائح الأسرع وغير ذلك الكثير.

ويشترك كلا الهاتفين في المواصفات مع وجود اختلافات في الكاميرا وخيارات التخزين وذاكرة الوصول العشوائي والبطارية.

وتشمل الميزات المشتركة الشاشة من نوع E3 AMOLED بقياس 6.56 إنشات وبدقة 2376×1080 بكسل مع دعم +HDR10 ومعدل التحديث 120 هرتز ومجموعة الشرائح Exynos 1080 المصنعة وفقًا لتقنية 5 نانومتر ووحدة معالجة الرسومات Mali-G78 ونظام أندرويد 11 مع واجهة المستخدم OriginOS 1.0.

وعلى غرار تشكيلة العام الماضي، تواصل سلسلة Vivo X60 التركيز بشدة على أداء الكاميرا، وعقدت الشركة شراكة مع ZEISS.

ويحتوي X60 Pro على كاميرا خلفية بعدسة رئيسية بمستشعر IMX598 من سوني بدقة 48 ميجابكسل مع 4 محاور للثبيت البصري للصورة، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل ومجال رؤية 120 درجة وتعمل أيضًا بصفتها عدسة ماكرو، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة Periscope بدقة 8 ميجابكسل بقدرة تكبير 5x.

ويأتي X60 Pro بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت ومساحة داخلية للتخزين بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 وبطارية تبلغ سعتها 4200 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 33 واط والشحن السلكي العكسي.

وتدعي فيفو أن الأداء المحسن في الإضاءة المنخفضة مع الوضع الليلي الجديد يعمل الآن بسلاسة عبر المستشعرات الرئيسية وذات الزاوية الواسعة والمستشعرات المقربة.

وبالانتقال إلى X60، فإنه يتضمن كاميرا خلفية بعدسة رئيسية بمستشعر IMX598 من سوني بدقة 48 ميجابكسل مع 4 محاور للثبيت البصري للصورة، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل ومجال رؤية 120 درجة وتعمل أيضًا بصفتها عدسة ماكرو، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل.

ويأتي X60 ببطارية بسعة 4300 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 33 واط والشحن السلكي العكسي، وهو متوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة داخلية للتخزين بسعة 128/256 جيجابايت.

ويتوفر كل من X60 و X60 Pro للطلب الأولي اليوم، على أن يصل للمستخدمين في 8 يناير، ويأتي X60 بسعر 530 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت و 580 دولار لنسخة 8/256 جيجابايت، بينما يأتي X60 Pro بسعر 690 دولار للنسخة الوحيدة 12/256 جيجابايت.





