صفقة اليوم.. أفضل الحزم التدريبية لاحتراف مجال الأمن الإلكتروني 

تشير التقارير إلى أنه سيكون هناك 3.5 ملايين وظيفة شاغرة في مجال الأمن الإلكتروني على مستوى العالم بحلول عام 2021، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 350% مقارنة بعام 2014.

كما كشف استطلاع رأي في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بعض النتائج المقلقة بالنسبة للشركات والمؤسسات، حيث ذكر ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستطلاع أن مؤسساتهم ليس لديها ما يكفي من المتخصصين في الأمن الإلكتروني في فرق تكنولوجيا المعلومات. كما أكد 60% منهم أن شركاتهم معرضة لمخاطر أمنية كبيرة بسبب هذا النقص.

توضح هذه الأرقام أن هناك طلب متزايد على المتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني، كما أنها ليست مجرد مهارة مطلوبة في عالم الأعمال اليوم، بل تعتبر أيضًا مسارًا سريعًا لمهنة جديدة ذات أجر جيد جدًا.

لذلك سنستعرض اليوم أفضل الحزم التدريبية التي تساعدك على احتراف الأمن الإلكتروني:

1- الحزمة الشاملة لاحتراف مهارات الأمن الإلكتروني:

تتيح لك هذه الحزمة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية، وأكثر من 12 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على احتراف مهارات الأمن الإلكتروني من الصفر، حيث ستتعلم كيفية حماية أي نظام من الهجمات الإلكترونية، وستبدأ باستكشاف أشياء مثل: (الشبكة المظلمة) Darknet، والبرمجيات الضارة، والتصيد الاحتيالي، ثم ستحصل على دورة تدريبية حول التشفير، وكيف يمكن تجاوزه، وما يمكنك القيام به للتخفيف من المخاطر.

اسم الحزمة: Zero to Hero Cyber Security Hacker Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 360 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 91%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

2- الحزمة الكاملة للتأهل لشهادات CompTIA:

تتيح لك هذه الحزمة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 14 دورة تدريبية، وأكثر من 300 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على احتراف احتراف مجال تكنولوجيا المعلومات؛ ابتداءً من استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة وصيانة الشبكات، وما يتعلق بها من البروتوكولات، والخدمات وغيرها، وكذلك أمن الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة، والأمن الإلكتروني، وكذلك أساسيات البلوك تشين.

كما ستساعدك في التأهل لاجتياز اختبارات 14 شهادة من شهادات CompTIA المُعترف بها دوليًا، التي تتضمن: +CompTIA A، و +CompTIA Network، و +CompTIA Security، و +CompTIA Server، و +CASP، و CompTIA PenTest، و +CompTIA Cloud، و +CompTIA Linux، و +CompTIA Project، وغير ذلك.

اسم الحزمة: The Complete 2020 CompTIA Certification Training Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 3486 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 69 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

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3- الحزمة التدريبية للتأهل للحصول على شهادات ISC2:

تُعتبر مؤسسة ISC2 غير الربحية واحدة من أقوى المؤسسات المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني في العالم، حيث تهتم بتقديم التدريب والشهادات المتخصصة المعتمدة عالميًا في هذا المجال.

وتعد شهادات ISC2 في مجال الأمن الإلكتروني كمعيار عالمي للتميز ومعترف بها دوليًا، حيث إنها تسمح لك بإثبات خبرتك ومدى مهارتك. وبالنسبة للشركات والمؤسسات فإن وجود موظفين معتمدين يعني أنها مستعدة بشكل أفضل لحماية نظم المعلومات الهامة والبنى التحتية.

تتيح لك هذه الحزمة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى دورتين تدريبيتين، وأكثر من 100 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على التأهل لاجتياز اختبارات أهم شهادات ISC2 في أمن نظم المعلومات، وهما: SSCP و CISSP من ISC2 من المرة الأولى، اللتان تعتبران من أهم شهادات تكنولوجيا المعلومات.

تعني شهادة (CISSP) أن تصبح مهندسًا معتمدًا في أمن نظم المعلومات، وهي تُعتبر واحدة من أكثر الشهادات طلبًا في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.

كما تُثبت شهادة (SSCP) أن لديك المهارات التقنية المتقدمة والمعرفة اللازمة لتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومراقبتها وإدارتها باستخدام أفضل الممارسات والسياسات والإجراءات الأمنية.

اسم الحزمة: The ISC2 SSCP & CISSP Certification Training Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 590 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

4- الحزمة التدريبية للتأهل لشهادات الشبكات من سسيسكو:

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تدريبية، وأكثر من 99 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على إتقان كافة المهارات التقنية لتصبح محترفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقادرًا على استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة الشبكات وتأمينها وما يتعلق بها من البروتوكولات، والخدمات وغيرها.

كما تساعدك على التأهل لاجتياز اختبارات 4 شهادات من (سيسكو) Cisco، هي: (CCNA 200-301)، و (CCNA R/S (200-125، و (CCNP T-Shoot (300-135، و Cisco CCNP Enterprise.

اسم الحزمة: The Premium Cisco CCNA & CCNP Lifetime Certification Prep Bundle



السعر الأصلي قبل الخصم: 1393 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 34.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

5- الحزمة الكاملة للتأهل لشهادات الحوسبة السحابية:

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 4 دورات تدريبية، وأكثر من 40 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على التأهل لاجتياز اختبارات 4 شهادات أساسية في مجال الحوسبة السحابية، وهي: شهادة (AWS Certified Cloud Practitioner) من أمازون، وشهادة (Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900 من مايكروسوفت، وشهادة (GCP Associate Cloud Engineer) من جوجل، وشهادة (CompTIA Cloud+ (CV0-002 من كومبتيا لتأمين الخدمات السحابية.

اسم الحزمة: The Complete 2021 Cloud Foundation Certification Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1180 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

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