سامسونج تفتح حجوزات الطلب الأولي لسلسلة Galaxy S21

فتحت شركة سامسونج الآن باب حجوزات الطلب الأولي لسلسلة Galaxy S21 في الولايات المتحدة، وهو ما تفعله عادةً بعد انتهاء حدث Unpacked مباشرةً.

وفي حين أننا لا نزال على بعد أسابيع قليلة من حدث الإطلاق الرسمي، فإن الأسابيع القليلة الماضية حملت معها الكثير من التسريبات حول تشكيلة سامسونج الرائدة من الجيل التالي.

وكشفت هذه التسريبات عن كل شيء تقريبًا عن الأجهزة القادمة، بدءًا من تصميمها وحتى مواصفاتها، وعلاوة على ذلك، رأينا أيضًا بعض المعلومات حول الأسعار المزعومة لسلسلة Galaxy S21 في أوروبا.

ولم تؤكد سامسونج أو تنفي أيًا من المعلومات التي تم الكشف عنها في هذه التسريبات، لكنها كشفت عن غير قصد أنه سيتم الإعلان عن الأجهزة في 14 يناير.

وكما ترى في لقطات الشاشة المرفقة، يمكن للأشخاص في الولايات المتحدة الآن التسجيل ليتم إخطارهم عند بدء تشغيل الطلبات الأولية لسلسلة Galaxy S21 القادمة.

ويجب عليك تسجيل بعض المعلومات الأساسية، مثل: اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني والرمز البريدي، مقابل أرصدة التداول الفورية عند شراء أحد هذه الهواتف الجديدة.

وإذا كنت ترغب في الحصول على Galaxy S21 أو Galaxy S21 Plus أو Galaxy S21 Ultra في أقرب وقت ممكن، فيمكنك التسجيل للحصول على إشعار الطلب الأولي من داخل تطبيق Samsung Shop.

وللقيام بذلك، افتح التطبيق واضغط على زر “احجز الآن” من خلال صورة اللافتة الجديدة، ويؤدي هذا إلى إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل للطلب الأولي، التي تسلط الضوء على جميع شروط وأحكام العرض.

ويمنحك التسجيل من خلال إشعار الطلب الأولي على 60 دولار في شكل أرصدة فورية مقابل ملحقات جهاز سلسلة Galaxy S21 الجديد، مثل: الساعات الذكية وسماعات الأذن.

ويتضمن ذلك رصيدًا إضافيًا قدره 10 دولارات لمن يطلبون أوليًا من خلال التطبيق، وبعد النقر فوق زر الحجز، ترسل لك سامسونج إشعارًا بعد أن تصبح الطلبات الأولية لسلسلة Galaxy S21 مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أنك ستتمكن أيضًا من استبدال جهازك القديم والحصول على ما يصل إلى 700 دولار من رصيد التداول الفوري لشراء Galaxy S21 إذا كنت تمتلك هاتف من سلسلة iPhone 12، أو أحد هواتف Galaxy Note 20 و Galaxy S20.

كما أنها تقدم ما يصل إلى 550 دولار من رصيد التداول الفوري إذا كان لديك أحد الهواتف بشاشة مكسورة، إلى جانب توفير 5 في المئة إضافية عند الشراء باستخدام خصومات سامسونج.





