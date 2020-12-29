تسريب المواصفات المفصلة لتشكيلة Galaxy S21

من المفترض أن تكشف شركة سامسونج النقاب رسميًا عن تشكيلة Galaxy S21 في 14 يناير، ولن يكون هناك الكثير للتكهن به حتى ذلك الحين، وذلك بفضل مجموعة من المواصفات التفصيلية من المدونة الألمانية WinFuture ومجموعة متنوعة من التسريبات السابقة، بالإضافة إلى إمكانية حجز الطلب الأولي للهاتف إذا كنت تريده.

ويؤكد التسريب الجديد بعض التفاصيل التي ظهرت سابقًا، مثل الانتقال من الشاشات المنحنية قليلاً حول حافات الجهاز إلى الشاشات المسطحة تمامًا، والكاميرا المعاد تصميمها التي تندمج مع حافات الهاتف.

وتمكنت WinFuture من تحديد بعض التفاصيل الجديدة، ومن ضمنها دقة الشاشة الأقل بقليل 2400×1080 بكسل لكل من Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus، مقارنة بدقة 3200×1440 بكسل المستخدمة في Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus.

وتعادل هذه الدقة كثافة تبلغ 421 بكسل لكل إنش لجهاز Galaxy S21 بقياس 6.2 إنشات و 394 بكسل لكل إنش لجهاز Galaxy S21 Plus بقياس 6.7 إنشات، ويوفر كلاهما معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز و 60 هرتز، مثل سابقاتها.

وبينما قدم التسريب السابق بعض التفاصيل حول كاميرا Galaxy S21 Ultra، فإن التسريب الجديد يؤكد المزيد من المعلومات حول الكاميرات الموجودة في Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus.

ويبدو أن وحدة الكاميرا الرئيسية للنماذج الجديدة هي نفسها المستخدمة في Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus، التي تتكون من مستشعر بقياس 1/1.76 إنش وبدقة 12 ميجابكسل بفتحة f/1.8 وعدسة مكافئة 26 مم مع استقرار بصري، إلى جانب العدسة الواسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل.

ومع ذلك، يبدو أن الكاميرا المقربة مختلفة، حيث إنها أصغر قليلاً من المستشعر بقياس 1/1.76 إنش المستخدم في أجهزة Galaxy S20 مقارنةً بالمستشعر الجديد بقياس 1/1.72 إنش.

وتتشابه الدقة وحجم البكسل عند 64 ميجابكسل و 0.8 ميكرون، على التوالي، ويبدو أن الكاميرا المقربة مثبتة بصريًا وتتطلع إلى تقديم التقريب البصري بقدرة 3x بفضل البصريات المطوية، مع توفر التقريب البصري والرقمي الهجين.

ويبدو أن شركة سامسونج قد أزالت مستشعر ToF من S21 Plus، ويحصل كلا النموذجين على إمكانية تسجيل الفيديوهات بدقة تصل إلى 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ومن الواضح أن هاتف S21 سيظل مزودًا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، بينما يحصل هاتف S21 Plus على بطارية أكبر تبلغ سعتها 4800 ميلي أمبير.

وتؤكد مواصفات WinFuture على معالج Exynos 2100 من سامسونج للإصدار الأوروبي، ومن المحتمل أن يظهر Snapdragon 888 في الأجهزة الأمريكية.

ويوفر S21 و S21 Plus ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من السعة الداخلية للتخزين، ويشتمل النموذجان على أجهزة مودم 5G.

يشار إلى أن شركة سامسونج لم تؤكد المواصفات النهائية والتوافر والسعر، لكن WinFuture تشير إلى 849 يورو لهاتف S21 و 1049 يورو لهاتف S21 Plus.





