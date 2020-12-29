5 من أهم الميزات الجديدة في إصدار متصفح إيدج 88 القادم

طرحت شركة مايكروسوفت إصدار متصفح (إيدج) القادم الذي يحمل الرقم 88 للمستخدمين في القناة المستقرة (Stable Channel) استعدادًا لطرحه لعموم المستخدمين في شهر يناير من عام 2021، حيث يحتوى الإصدار الجديد العديد من الميزات التي تُبرز جهود مايكروسوفت للتنافس بقوة مع متصفح (كروم) Chrome الذي يستحوذ على أكثر من 66% من الحصة السوقية لمتصفحات الويب عبر جميع أنظمة التشغيل، وذلك وفقًا لآخر إحصائيات موقع W3Counter.

إليك 5 من أهم الميزات الجديدة في إصدار متصفح إيدج 88 من مايكروسوفت:

1- ميزة علامات التبويب النائمة:

تعمل ميزة (علامات التبويب النائمة) Sleeping Tabs على تحسين أداء المتصفح عن طريق تقليل استهلاك المتصفح لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ووحدة المعالجة المركزية (CPU) في حاسوبك، حيث تذكر مايكروسوفت: “أن هذه الميزة ستقلل استخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بنسبة 32% في المتوسط، كما تقلل استخدام المعالج بنسبة 37% في المتوسط؛ لذلك فهي تساعد في إطالة عمر بطارية الحاسوب المحمول أيضًا”.

واستجابة لتعليقات مستخدمي الإصدار التجريبي، فقد قامت الشركة بإضافة بعض التحديثات على الميزة، التي تشمل:

إضافة خيار لإيقاف علامات التبويب مؤقتًا بعد خمس دقائق من عدم النشاط.

سياسات المجموعة لإدارة علامات التبويب النائمة بشكل أفضل، وهي متاحة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات.

معالجة بصرية محسّنة لإظهار علامات التبويب النائمة في متصفح إيدج بوضوح دون تشتيت الانتباه عن المهمة التي تقوم بها.

2- ميزة علامات التبويب العمودية:

تعمل ميزة (علامات التبويب العمودية) Vertical Tabs على تسهيل الوصول إلى علامات التبويب المفتوحة وإدارتها في متصفح إيدج وذلك من خلال نقلها إلى الجهة اليسرى من الشاشة في شكل عمودي للمزيد من التركيز وعدم التشتت.

بالإضافة إلى ذلك تتيح لك الميزة إعادة تنظيم علامات التبويب النشيطة بسهولة؛ لأنها تدعم أيضًا السحب والإفلات، ولكن لا يمكنك الوصول إلى كل من التخطيط القياسي والتخطيط الرأسي في الوقت نفسه، وقد ذكرت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام: أن هذه الميزة تستهدف المستخدمين الذين يقومون بفتح العشرات من علامات التبويب في متصفح مايكروسوفت إيدج في الوقت نفسه.

3- إزالة دعم بروتوكول FTP:

ستقوم مايكروسوفت رسميًا بإزالة دعم بروتوكول FTP القديم من إصدار متصفح (إيدج 88) القادم، حيث ابتداء من إصدار إيدج 88 ستؤدي محاولة الانتقال إلى ارتباط FTP في المتصفح إلى توجيه المستخدم لفتح تطبيق خارجي للتعامل مع ارتباط FTP، بالإضافة إلى ذلك سيتم إزالة إمكانات مشغل برنامج الفلاش وإيقاف دعمه رسميًا في هذا الإصدار.

4- تحسين ميزات الأمان:

سيحتوي إصدار متصفح (إيدج) القادم على العديد من الميزات التي تعزز من أمان المستخدم، ومن ضمن هذه الميزات:

تنبيهات كلمات المرور المخترقة : سيقوم المتصفح بتنبيهك إذا عُثر على كلمات المرور الخاص بك في أي خرق للبيانات عبر الإنترنت، حيث يتم التحقق من كلمات المرور التي قام المتصفح بتخزينها في حسابك في المتصفح والتي اُستخدمت في تسجيل الدخول إلى مواقع الويب المختلفة.

عرض أذونات الموقع حسب الموقع والنشاط الأخير : سيتيح لك إصدار متصفح (إيدج 88) القادم إدارة أذونات الموقع بسهولة أكبر، حيث ستكون قادرًا على عرض الأذونات من خلال موقع الويب بدلاً من نوع الإذن فقط، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استعراض جميع التغييرات الأخيرة على أذونات الموقع.

إدارة ملفات تعريف الارتباط : سيتمكن المستخدم في إصدار متصفح (إيدج 88) القادم من حذف ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث دون التأثير على ملفات تعريف ارتباط الطرف الأول، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستخدم أيضًا من تصفية ملفات تعريف الارتباط الخاصة بهم سواء التابعة للطرف أو الثالث وفرزها بحسب الاسم وعدد ملفات تعريف الارتباط وكمية البيانات المخزنة وآخر تعديل.

5- طريقة جديدة لقراءة مستندات PDF:

سيمكنك في إصدار متصفح (إيدج 88) القادم عرض مستندات PDF في صفحة واحدة أو عرض صفحتين متقابلتين مثل الكتاب، كما يمكنك إضافة ملاحظات نصية مكتوبة على أي جزء من النص في مستندات PDF، وعرض صفحات الويب المحفوظة كملفات بتنسيق PDF في شريط التنزيلات.





