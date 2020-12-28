كيف يمكنك التخلص من الإعلانات في تطبيق سبوتيفاي في أندرويد؟

إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني من تطبيق بث الموسيقى (سبوتيفاي) Spotify في هاتف أندرويد، ولكنك مللت من الاستماع إلى الإعلانات التي تُقاطع المسارات الموسيقية قيد التشغيل، فهناك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها للتخلص من هذه الإعلانات.



يمكنك استخدام تطبيق (Mutify) من أجل ذلك، حيث يقوم التطبيق بالبحث في ما يقوم تطبيق (سبوتيفاي) بتشغيله حاليًا، وعندما يُشغل إعلان بعد نهاية المسار الموسيقى فإنه يقوم بكتم صوت الهاتف، وعند إعادة تشغيل المسار الموسيقى ستتم إعادة الصوت، هكذا بكل بساطة.

إليك كيفية كتم الإعلانات تلقائيًا في تطبيق سبوتيفاي في أندرويد:

ملاحظة: لا تعمل هذه الطريقة في إصدار (Spotify Stations) أو (Spotify Lite)، ولكن فقط ستعمل في إصدار تطبيق (سبوتيفاي) العادي.

أولًا: قم بتفعيل ميزة حالة البث في تطبيق سبوتيفاي:

افتح تطبيق (Spotifay) في هاتفك.

اضغط على أيقونة الترس أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

في الشاشة التي تظهر لك، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (حالة بث الجهاز) Device Broadcast Status إلى وضع التشغيل.

بعد تفعيل هذا الخيار، قم بفتح قائمة التطبيقات المستخدمة حديثًا، واحذف تطبيق (سبوتيفاي).

ثانيًا: تعطيل ميزة تحسين البطارية لتطبيق Mutify في هاتفك:

بعد تثبيت تطبيق (Mutify) في هاتفك، وهو متاحًا مجانًا في جوجل بلاي، يجب عليك إيقاف تشغيل ميزة تحسين البطارية للتطبيق نفسه، وذلك لأن هذه الميزة تعمل تلقائيًا على مسح التطبيقات من ذاكرة الهاتف بعد تشغيلها في الخلفية لفترة من الوقت، لذا إذا قامت هذه الميزة بمسح تطبيق (Mutify) من ذاكرة الهاتف فستبدأ في سماع الإعلانات مرة أخرى.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتفك.

ضمن مربع البحث في الأعلى، أكتب: (تحسين البطارية) Battery optimization.

اضغط على أول نتيجة لفتح الشاشة الخاصة بالميزة في الهاتف.

ضمن قائمة التطبيقات التي تظهر لك، ابحث عن تطبيق (Mutify) ثم اضغط عليه.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، قم بتحديد خيار (عدم التحسين) Don’t optimize، ثم اضغط على خيار (تم) Done.

ثالثًا: تفعيل كتم الصوت في تطبيق Mutify:

افتح تطبيق (Mutify) في هاتف أندرويد.



ستظهر لك نافذة منبثقة تتعلق بالإعداد الذي قمنا بتفعيله في تطبيق (سبوتيفاي) في الخطوة الأولى، اضغط على خيار (لقد قمت بتفعيله) I have enabled it.

في الشاشة التالية التي تظهر لك، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (تجاهل الإعلانات) Mute Ads إلى عدم التشغيل.

الآن سيعمل تطبيق (Mutify) في الخلفية، ومع أن هذا يمكن أن يكون له تأثير على عمر بطارية الهاتف، إلا أنه ليس بالكثير، كما ستلاحظ أيضًا إشعارًا مستمرًا سيظهر لك عند تشغيل التطبيق ولكن يمكنك الضغط عليه مطولًا لتعطيله.





