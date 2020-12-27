5 من أفضل شاشات التلفاز المناسبة للاستخدام مع PS5 و Xbox Series X

تعتبر كل من منصتي الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني، و (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X من مايكروسوفت من أفضل منصات الألعاب في الفترة الحالية، ولكن للحصول على تجربة لعب مميزة ربما يجب عليك شراء إحدى شاشات التلفاز المتوافقة والمتطورة التي تدعم المجموعة المتنوعة من الميزات الجديدة التي تأتي بها كلتا المنصتين، مثل: البث بدقة 4K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا عبر كابل HDMI 2.1 ونطاق ديناميكي عالٍ لتحسين جودة الصورة.

إليك 5 من أفضل شاشات التلفاز المناسبة للاستخدام مع PS5 و Series X:

1- شاشة (TU7000UXUM) Samsung 50 Inch Crystal UHD 4K:

تأتي شاشة (Smart Crystal UHD 4K TU7000UXUM) من شركة سامسونج بمقاس 50 بوصة، وبشاشة Crystal التي تقدم ألوانًا نقية وتباينًا حادًا وسطوعًا يفي بمعايير دقة 4K.

وتدعم معدل تحديث يصل إلى 100 هرتزٍ، وتقنية HDR، ويدعم معالجها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع خاصية التصوير بالمدى الديناميكي العالي، مما يتيح لك الحصول على تفاصيل دقيقة، وألوان محسنة.

وتتيح لك الشاشة عرض الألعاب بشكل رائع مع معدل استجابة سريع للغاية، وسطوع للألوان يجعل التفاصيل غنية بحيث يجعل كل ما تشاهده نقياً وساطعاً وواقعياً بصورة لا تصدق، وهي من أفضل شاشات التلفاز التي يمكنك شراءها.

تتفر هذه الشاشة من سامسونج في أمازون السعودية بسعر 3,649 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليها مع خصم 45%، أي بسعر 1,999 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- شاشة 55X7577H من سوني:

إذا كنت تمتلك منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) بالتحديد، فإن شركة سوني قد روجت لهذه الشاشة بأنها من أفضل شاشات التلفاز التي تقدم لك متعة لا تضاهي عند اللعب بالألعاب باستخدام هذه المنصة بالتحديد، وذلك بسبب أن كلا المنتجين من صنع الشركة نفسها.

حيث تأتي هذه الشاشة بمقاس 55 بوصة، وتدعم عرض المحتوى بدقة 4K مما يمنحك تفاصيل غنية للألعاب، مع دعم تنسيقات مثل: HDR10 و Dolby Vision ، كما تتميز الشاشة بوضع الألعاب المخصص لتجربة ألعاب أكثر سلاسة واستجابة، ودعم مساعد صوت ذكي من جوجل مع جهاز تحكم عن بعد.

تتوفر هذه الشاشة من سوني في أمازون السعودية بسعر 2,399 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليها مع خصم 8%، أي بسعر 2,199 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- شاشة P50P615 من شركة TCL:

تتيح لك شاشة P50P615 تحسين المحتوى في الوقت الفعلي بفضل الخوارزمية الخاصة بالشركة، حيث يمكن للشاشة ترقية محتوى بدقة FHD و 2K إلى دقة 4K للاستمتاع بدقة أعلى للصور، كما تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، مع دعم خاصية التصوير بالمدى الديناميكي العالي، ونظام Dolby Atoms.

تتوفر هذه الشاشة من شركة TCL في أمازون السعودية بسعر 1,520 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 17%، أي بسعر 1,259 ريالًا سعوديًا مع الشحن المجاني.

4- شاشة A7100FS من Hisense:

تُعتبر شاشة A7100FS من شركة Hisense من أفضل شاشات التلفاز الذكية ذات الأسعار المعقولة المناسبة للأشخاص الذين يلعبون الألعاب الإلكترونية، وتأتي بشاشة Ultra HD بمقاس 65 بوصة، وتدعم ميزة ترقية إشارة Full HD إلى دقة 4K تقريبًا، مع دعم تقنية Dolby Vision HDR للحصول على صور أكثر واقعية.

وتأتي الشاشة بإطار فائق النحافة لتجربة ألعاب مميزة، وتعمل مكبرات الصوت المزدوجة بتقنية Dolby Atmos لإنتاج صوت محيطي افتراضي بدون مكبرات صوت إضافية، وتعمل بمعالج Hi-View الجديد كليًا.

تتوفر هذه الشاشة من شركة Hisense في أمازون السعودية بسعر 3,250 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 38%، أي بسعر 1,999 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- شاشة Samsung 65 Inch TV Smart Crystal 4K:

تأتي شاشة سامسونج (Samsung 65 Inch TV Smart Crystal 4K) بتصميم أنيق بدون حافات، مع قاعدة لسطح الطاولة تُسهل عليك وضعها في أي مكان، كما تأتي بشاشة Crystal بمقاس 65 بوصة تقدم ألوانًا نقية وتباينًا حادًا وسطوعًا يفي بمعايير دقة 4K، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 100 هرتزٍ.

تعمل الشاشة بمعالج (Crystal 4K) من سامسونج الذي يوفر لك جودة في الصورة عالية جدًا، كما يتميز هذا المعالج بالسرعة الفائقة لذلك يمكنه تحويل كل ما تشاهده إلى دقة 4K بسرعة. وتقدم لك ميزة (+HDR 10) كل التفاصيل بوضوح، حتى في أكثر المشاهد سطوعًا أو ظلامًا.

تتميز هذه الشاشة بالقدرة على التكيف مع الإضاءة المحيطة لمنحك أفضل صورة 4K ممكنة، وتدعم نظام الصوت الديناميكي. وتتكامل مع المساعدات الصوتية أليكسا من أمازون، ومساعد جوجل؛ مما يتيح لك تغيير القنوات وتعديل الصوت والتحكم في التشغيل، وغير ذلك الكثير باستخدام الأوامر الصوتية فقط.

توفر هذه الشاشة بسعر 6599 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 48%، أي بسعر 3399 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





