شاومي تسير على خطى آبل في إزالة الشاحن

من المقرر إطلاق هاتف Xiaomi Mi 11 يوم الاثنين، 28 ديسمبر، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، (ليو جون) Lei Jun، أن صندوق البيع بالتجزئة للهاتف الرائد لن يتضمن الشاحن بداخله.

ويقول جون: إنه تم تبني هذه الخطوة للوصول إلى الأهداف البيئية للشركة.

ويعد الحد من انبعاثات الكربون هدفًا حكيمًا، لكن المستخدمين الذين ليس لديهم الشاحن القديم في المنزل يضطرون إلى شراء الشاحن الجديد بشكل منفصل بتكلفة إضافية.

وقلدت شاومي إستراتيجيات آبل بهذه الخطوة بعد أن قامت الأخيرة ببيع هواتفها من سلسلة iPhone 12 دون سماعات الأذن والشاحن.

ومن المتوقع أيضًا ألا تضيف سامسونج شاحنًا إلى هواتفها الذكية القادمة من سلسلة Galaxy S21.

وأكد جون عبر تدوينة ضمن موقع (ويبو) Weibo الصيني على أن هاتف شاومي الرائد القادم Xiaomi Mi 11 لن يأتي مع شاحن ضمن العلبة، وذلك لحماية البيئة.

ويبدو أن جون قد فكر في الحل الذي يلبي بشكل أفضل ممارسات الصناعة وحماية البيئة، وشارك الرئيس التنفيذي للشركة صورة لصندوق البيع بالتجزئة الذي يأتي بتصميم رقيق مع كتابة الرقم 11 في المقدمة.

وقال جون: إن هذه الخطوة تأتي استجابة لنداء التكنولوجيا وحماية البيئة، وكشف أيضا عن أنه ستكون هناك مناقشة أخرى للقرار في المؤتمر الصحفي يوم 28 ديسمبر.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن هاتف Xiaomi Mi 11 يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، ويقال: إن الهاتف يأتي بأربعة ألوان، وتم التأكيد على أنه يعمل بمعالج Snapdragon 888.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف قد يأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويعمل بواجهة المستخدم MIUI 12 المعتمدة على أندرويد 11، كما يمكن أن يتضمن الرائد دقة +QHD مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وأكدت شاومي وجود تقنية متطورة للعرض ضمن Xiaomi Mi 11 إلى جانب زجاج الحماية Corning Gorilla Glass Victus.

وانتقد النقاد هذه الخطوة، وبغض النظر عن وجود حجة البيئية، فإن هذه الخطوة تساعد شاومي في توفير المال، ويمكنها الحفاظ على هوامش ربح أعلى أو زيادتها، خاصةً للعملاء الذين يشترون شاحنًا رسميًا.

ويمكن أن يشمل ذلك الأشخاص الذين لديهم أجهزة الشحن، إذ لا يمكنك الاستفادة من الشحن السريع ما لم يكن لديك المحول المتوافق.

ولن يكون للاستبعاد أهمية كبيرة في أمريكا الشمالية وأماكن أخرى حيث لدى شاومي جمهور محدود، ومع ذلك، يمكن أن يمهد بسهولة الطريق لما هو قادم.





