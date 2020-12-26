5 نصائح لتحسين مكالمات الفيديو أثناء موسم العطلات

مع بدء موسم العطلات بشكل مختلف قليلاً هذا العام بسبب حالات الإغلاق المستمرة حتى الآن للحد من انتشار فيروس كورونا، ستكون الحاجة إلى استخدام أحد تطبيقات مكالمات الفيديو أمرًا ضروريًا للبقاء على اتصال وجهًا لوجه مع أفراد العائلة والأصدقاء، ولكن كما يعلم أي شخص يجري مكالمات فيديو بانتظام، فإن الأمر ليس سهلًا كإجراء مكالمة هاتفية.

لذا سنستعرض اليوم عدة نصائح يمكن أن تُساعدك في قضاء عطلة أكثر مرحًا:

1- اختر تطبيق واحد والتزم به:

بما أن معظم الأشخاص مضطرون غالبًا لقضاء موسم العطلات في منازلهم، فهذا يعني أن استخدام أحد تطبيقات مكالمات الفيديو أمر لا مفر منه، لذا قم بتسهيل هذا الأمر على نفسك وأفراد عائلتك وأصدقائك بقدر الإمكان.

وهذا يعني، ليس بالضرورة أن تقوم بتثبت خمسة أو ستة من تطبيقات مكالمات الفيديو في جهازك، بل يجب عليك اختيار أفضل تطبيق والالتزام به ومن الأفضل أن يكون الأشخاص الأخرون على دراية بكيفية استخدامه، بمعني تأكد من أنك تستخدم التطبيق الذي يعرفه الجميع، ولا بأس بالتشاور سابقًا بينكما لاختيار التطبيق المناسب للجميع.

2- استخدم سماعات الرأس:

تُعتبر جودة الصوت أثناء التواصل أكثر أهمية من جودة الصورة، لذلك عند إجراءء مكالمات الفيديو فمن الأفضل استخدام سماعات الرأس طوال مدة المكالمة بدلاً من مكبرات الصوت المدمجة في حاسوبك أو مكبر الصوت في الهاتف للحصول على جودة للصوت أفضل.

3- تأكد من تفعيل خيارات الأمان في التطبيق:

واحدة من أكبر المشكلات التي ظهرت مع ازدياد استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو في الفترة الأخيرة، هي أن هذه التطبيقات ليست كلها آمنة تمامًا، وتعتبر هجمات (Zoom-bombing) اقرب مثال لذلك.

والآن مع توقع استخدام الكثير من المستخدمين لتطبيقات مكالمات الفيديو أثناء موسم العطلات، يمكنك التأكد من أن المتصيدون سيبحثون عن أي شيء يمكنهم فعله للتطفل على هذه المكالمات، لذا استخدم دائما التطبيق الذي يُفعل ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) بشكل تلقائي أو قُم بتفعيله بنفسك في إعدادات التطبيق.

للتعرف على تطبيقات مكالمات الفيديو التي توفر ميزات الخصوصية والتشفير، يمكنك الاطلاع على مقال: “3 تطبيقات لمكالمات الفيديو توفر ميزات الخصوصية والتشفير”.

4- حدد عدد الأشخاص في مكالمات الفيديو:

قدمت تطبيقات مكالمات الفيديو العديد من الميزات لجذب المستخدمين، من ضمنها إمكانية إضافة أعداد كبيرة من الأشخاص إلى مكالمة جماعية واحدة، مثل: تطبيق (Zoom) الذي يتيح لك إضافة أكثر من 100 شخص إلى المكالمة، حيث يمكنك إضافة كل فرد من أفراد الأسرة للمكالمة ولا يزال لديك مساحة متبقية.

ولكن لمجرد أنك تستطيع فعل ذلك، لا يعني بالضرورة أن تلتزم بهذا الأمر، حيث إن وجود عدد كبير من أفراد العائلة في مكالمة جماعية واحدة يمكن أن يُسبب لك الكثير من المعاناة، لذا للتغلب على هذه المشكلة، يجب عليك إضافة عدد محدد من أفراد العائلة في كل مكالمة حتى تستطيع أن تتحدث بكل سهولة وفي الوقت نفسه تفهم ما يقولونه لك، حتى إذا اضطررت إلى إجراء مكالمات متعددة مع جميع أفراد العائلة والأصدقاء.

5- استخدم خلفيات افتراضية لحماية خصوصيتك:



ما يميز مكالمات الفيديو هو أنه يمكن للجميع رؤيتك والتدقيق في كل ما تفعله، بينما في لقاء حقيقي قد يكون انتباههم في مكان آخر، لذلك لا تفعل أي شيء تفضل ألا يراه الجميع.

كما تتيح لك (الخلفيات الافتراضية) Virtual Background تغيير المشهد الذي يظهر خلفك أثناء مكالمات الفيديو لحماية خصوصيتك، وللتعرف على كيفية استخدام الخلفيات الافتراضية في تطبيق Zoom، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية استخدام الخلفيات الافتراضية في تطبيق Zoom في أندرويد”.





