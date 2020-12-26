ميدياتيك أصبحت الأولى عالميًا في رقاقات الهواتف

أصبحت شركة ميدياتيك الأولى عالميًا في تصنيع شرائح الهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 2020، حيث بلغت حصتها السوقية 31 في المئة، وذلك وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق Counterpoint.

وساعد أداء ميدياتيك القوي في قطاع الهواتف الذكية ضمن النطاق السعري من 100 إلى 250 دولار أمريكي والنمو في مناطق رئيسية، مثل: الصين والهند، الشركة المصنعة لتصبح البائع الأكبر لشرائح الهواتف الذكية.

وفي الوقت نفسه، تعد شركة كوالكوم الشركة الكبرى المصنعة لشرائح الجيل الخامس 5G في الربع الثالث من عام 2020.

وتُستخدم شرائح كوالكوم ضمن ما نسبته 39 في المئة من الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس التي تُباع عالميًا.

وفي الربع الثالث من عام 2020، تضاعف الطلب على الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G.

وكانت ما نسبته 17 في المئة من جميع الهواتف الذكية المباعة في الربع الثالث من 2020 هي هواتف 5G.

ومن المتوقع أن تدعم ثلث الهواتف الذكية التي من المفترض شحنها خلال الربع الرابع من عام 2020 الجيل الخامس.

ولا يزال لدى كوالكوم فرصة لاستعادة المركز الأول في الربع الرابع من عام 2020.

وكان الحظر الأمريكي ضد هواوي مفيدًا للشركات المصنعة الأخرى، مثل سامسونج وشاومي، حيث زادت حصة شرائح ميدياتيك بالنسبة لشاومي بأكثر من ثلاث مرات بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمكنت ميدياتيك أيضًا من الاستفادة من الفجوة التي نشأت بسبب الحظر الأمريكي ضد هواوي.

وعند الحديث عن إستراتيجيات التطوير الخاصة بشركتي كوالكوم وميدياتيك، فقد قامتا بإعادة ترتيب محافظهما، وقد لعب التركيز على المستهلك دورًا رئيسيًا هنا.

وأطلقت ميدياتيك في العام الماضي سلسلة G الجديدة التي تستهدف أجهزة الألعاب، بينما ساعدت شرائح Dimensity في جلب الجيل الخامس إلى الفئات السعرية الأقل.

وكان الجهاز الداعم لشبكات الجيل الخامس الأرخص سعرًا في العالم، Realme V3، مدعومًا من ميدياتيك.

وينصب التركيز الفوري لبائعي الشرائح على جلب 5G إلى الجماهير، التي تطلق بعد ذلك حالات الاستخدام المختلفة لشبكات الجيل الخامس، مثل الألعاب السحابية ، والتي بدورها تؤدي إلى زيادة الطلب على وحدات معالجة الرسومات العالية السرعة والمعالجات الأكثر قوة.

وتستمر كوالكوم وميدياتيك في المنافسة على المركز الأول.





