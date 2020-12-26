جوجل تعمل على إصلاح أكبر مشكلة في متصفح كروم.. إليك التفاصيل

يتميز متصفح (كروم) Chrome من جوجل بأنه متصفح الويب الأكثر استخدامًا في العالم، حيث يستحوذ على أكثر من 66% من الحصة السوقية لمتصفحات الويب عبر جميع أنظمة التشغيل، وذلك وفقًا لآخر إحصائيات موقع W3Counter.

ولكن مع ذلك لدى المتصفح عيب يقلق الكثير من المستخدمين وهو استهلاكه لموارد الجهاز بشكل مبالغ فيه، مما يؤثر في الأداء بشكل عام، ولكن يبدو أن جوجل على وشك إصلاح هذا العيب الواضح.



ما هي التفاصيل؟

أشارت بعض التقارير خلال شهر يونيو الماضي إلى أن جوجل كانت تحاول استخدام تقنية (Segment Heap) الخاصة بشركة مايكروسوفت لتقليل استهلاك متصفح كروم لذاكرة الوصول العشوائي بشكل كبير، ولكن في النهاية؛ تخلت جوجل عن هذا النهج بعد أن تسبب في عدم استقرار المتصفح.

والآن بحسب منشور في المدونة الرسمية، فإن مطوري متصفح كروم في جوجل يخططون لتجربة شيء جديد، حيث يعتزمون استخدام واجهة برمجة التطبيقات (TerminateProcess) الخاصة بنظام التشغيل ويندوز 10 لإنهاء عمليات المتصفح تمامًا بمجرد إغلاق علامات التوبيب المفتوحة، أو إغلاق المتصفح نفسه. حيث تعمل (TerminateProcess) على إنهاء عملية محددة وجميع مؤشرات الترابط الخاصة بها دون قيد أو شرط.



وسيؤدي هذا إلى أن تجربة استخدام المتصفح ستكون أكثر سلاسة وأقل عرضة للتسبب في حدوث أعطال في نظام التشغيل ويندوز 10. وهذا يمكن أن يُساعد في القضاء على مشكلتي بدء الأداء في الحاسوب وحدوث أعطال مفاجئة عند فتح الكثير من علامات التبويب في المتصفح، حيث يمكن للأشخاص الذين يستخدمون حواسيب ذات مواصفات ضعيفة نوعًا ما توقع أن أداء حواسيبهم سيتحسن بشكل عام عند استخدام المتصفح.

إذا كنت تستخدم متصفح كروم باستمرار مع فتح العديد من علامات التبويب وإغلاقها، فهذا من شأنه ترك بعض النصوص البرمجية المتبقية في ذاكرة الحاسوب حتى بعد إغلاق المتصفح وهذا يؤدي إلى استهلاك موارد الحاسوب في الخلفية دون أن تدري.

ولكن مع وظيفة (TerminateProcess) يمكن الآن إنهاء جلسة التصفح وجميع مؤشرات الترابط الخاصة بها دون قيد أو شرط، ويمكنك التفكير في هذا الأمر على أنه وسيلة لإغلاق المتصفح تمامًا ومنعه من تشغيل أي شيء في الخلفية، مما سيؤدي إلى تحرير أي موارد في الحاسوب كان المتصفح يستخدمها.

ومن ثم سيكون استخدام وظيفة (TerminateProcess) إحدى الطرق التي تمكّن جوجل من تقديم خيار لمستخدمي متصفح كروم من إغلاق مجموعة مختارة من علامات التبويب أو المتصفح بأكمله واستعادة موارد الحاسوب التي كان يستخدمها على الفور، ومن ثم سيجعل تشغيل المتصفح أكثر سلاسة وأقل استهلاكًا للموارد بشكل عام.

الجدير بالذكر أن وظيفة (TerminateProcess) في متصفح Chrome لا تزال قيد الاختبار في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تطلق في الإصدار القادم من المتصفح في مطلع عام 2021، وغالبًا سيتم تطبيق الوظيفة الجديدة في الخلفية، ولكن الشيء المؤكد هو أن تجربة استخدام المتصفح ستكون أكثر استقرارًا ولن تلاحظ أي مشاكل تتعلق بأداء الحاسوب أو تعطل المتصفح بشكل متكرر مرة أخرى.





