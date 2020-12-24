Zoom تريد منافسة جوجل عبر خدمة للبريد الإلكتروني

تتطلع شركة Zoom الآن إلى التوسع إلى ما وراء الدردشة المرئية في مكان العمل إلى مناطق جديدة، وتحديدًا خدمات البريد الإلكتروني والتقويم، وذلك وفقًا لتقرير جديد من The Information.

وتدرس الشركة إمكانية تكرار نجاحها في الفيديو في سوق أكثر تنافسية: البريد الإلكتروني للشركات.

وشهدت منصة مؤتمرات الفيديو Zoom عامًا حافلًا بالنجاح، حيث ارتفع سعر سهمها بأكثر من 500 في المئة بسبب الارتفاع غير المسبوق في العمل عن بُعد الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وتطور الشركة منتجًا للبريد الإلكتروني، الذي ينص التقرير على أنه سيكون خدمة بريد إلكتروني عبر الويب، وقد تبدأ Zoom باختبار الخدمة مع بعض العملاء في وقت مبكر من العام المقبل.

ويظهر تطبيق التقويم بعيدًا، وليس من الواضح كون عملية التطوير قد بدأت.

لكن كلتا الفكرتين هي طرق ذكية للاستكشاف من Zoom، خاصة إذا بدأت الشركات بإعادة الموظفين إلى المكتب وانخفض الاعتماد على مؤتمرات الفيديو ​​مع استمرار توزيع لقاح كورونا في عام 2021.

وتعتبر منصات المؤتمرات الفيديوية التابعة لمجموعات التطبيقات المؤسسية الأوسع، حيث تنتمي أكبر مجموعتين إلى مايكروسوفت مع منصة Office 365 وجوجل مع حزمتها المنافسة Workspace، بمثابة المنافسين الرئيسيين لمنصة Zoom.

ويقدم كل من هذين النظامين منتجات التقويم والبريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو، لذلك من المنطقي أن تبحث Zoom عن البريد الإلكتروني والتقويم لمحاولة تقريب عروضها وجعل Zoom أكثر من مجرد منصة أحادية الغرض.

ويحتوي التقرير على عدد من الإشارات الأخرى التي تفيد بأن الشركة مهتمة ببناء مجموعة من التطبيقات الكاملة للمؤسسات، ومن ضمنها الوظائف الشاغرة لميزات الدردشة وتكاملها الحالي مع التطبيقات الأخرى، مثل: Asana و Dropbox.

يذكر أن هناك دائمًا احتمال أن تقرر الشركة الانتظار لترى كيف يؤثر التحول إلى العمل المكتبي في نشاطها التجاري، وهل سيظل العمل عن بُعد يظل عاملاً بارزًا للحياة في المستقبل.





