KFC صنعت منصة للألعاب قادرة على تسخين الدجاج

كشفت شركة KFC بالتعاون مع شركة Cooler Master النقاب عن منصة للألعاب على شكل دلو تعمل أيضًا على تسخين الدجاج.

وابتكرت سلسلة المطاعم للوجبات السريعة المنصة الجديدة للألعاب التي تأتي مع حجرة مدمجة للدجاج لتحافظ على دفء الدجاج أثناء اللعب.

وقالت KFC في بيان: إن كنتاكي فرايد تشيكن تعاونت مع Cooler Master لإنشاء KFConsole، وهي في الأساس منصة ألعاب متطورة مع مكونات صنعتها شركات، مثل: إنتل وآسوس وسيجيت.

وأوضحت سلسلة المطاعم للوجبات السريعة أن منصة KFConsole قادرة على تشغيل الألعاب بدقة 4K بمعدل 240 إطارًا في الثانية، أي أكثر مما يمكن لمنصات PlayStation 5 أو Xbox Series X فعله، كما يمكنها أيضًا تشغيل ألعاب الواقع الافتراضي.

وتحتوي المنصة، التي تشبه الدلو، على نظام للتبريد ينقل الحرارة الناتجة عن المكونات إلى حجرة الدجاج، مما يساعد في الحفاظ على برودة الجهاز ودفء الدجاج.

وقالت كنتاكي فرايد تشيكن: تتميز المنصة التي تأتي على شكل دلو بحجرة الدجاج المدمجة الأولى في العالم، التي تم تجهيزها للحفاظ على محتوياتها ساخنة وجاهزة للاستهلاك أثناء جلسات اللعب المكثفة.

ولم يتم الإعلان عن تكلفة وتاريخ إصدار KFConsole، وقالت Cooler Master: إن المنصة تشتمل على Intel Nuc 9 Extreme Compute ومحركين Seagate BarraCuda 1TB SSD للتخزين، ووحدة معالجة الرسومات من إنفيديا القابلة للتبديل السريع المُصممة من آسوس.

وقال (مارك شيفرز) Mark Cheevers، مسؤول العلاقات العامة ومنصات التواصل الاجتماعي في KFC بالمملكة المتحدة وأيرلندا: هذا الجهاز قادر على تشغيل الألعاب بأعلى المواصفات ، كل ذلك بالإضافة إلى الحفاظ على وجبتك دافئة لتستمتع بها أثناء تجربة اللعب.

وأضاف: إذا أرادت سوني أو مايكروسوفت أي نصائح حول كيفية تصميم حجرة الدجاج لجهودهم في المرة القادمة، فنحن نرحب بهم للتواصل.

وقال (ستيفن جيمس) Stephen James، مدير العلاقات العامة العالمي في Cooler Master: عندما اتصلت بنا KFC Gaming لصنع KFConsole، وجدنا فيها فرصة للمشاركة والدخول في حرب منصات الألعاب.

وأضاف: تم تصميم KFConsole خصيصًا لللاعب، وآخر شيء نريده هو أن يشعر أي شخص بالجوع أثناء اللعب.

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020





