Echo Show من أمازون يبث الأفلام من نيتفليكس

أعلنت شركة أمازون عن توفر نيتفليكس عبر جهاز Echo Show، بحيث يمكن للمستخدمين الآن مشاهدة الأفلام والبرامج المتلفزة المفضلة من خدمة البث وتوقع بعض ميزات الفيديو الجديدة عبر الجهاز أيضًا.

ويشابه هذا ما قدمته أمازون في العام الماضي، حيث سمحت للمستخدمين ببث المحتوى من خدمة Prime Video مباشرة إلى شاشة العرض الذكية المزودة بالمساعد الصوتي أليكسا.

ويمكن لمالكي Echo Show حاليًا الوصول إلى خدمات الفيديو، مثل: Prime Video و Hulu و NBC والمزيد.

ويجب أن تكون إضافة نيتفليكس متاحة للجيل الأول والثاني من جهاز Echo Show بالإضافة إلى Echo Show 5 و Echo Show 8.

ويمكن للمستخدمين الآن البحث والتصفح والإيقاف المؤقت والاستئناف وبث الأفلام أو البرامج المتلفزة المتاحة عبر نيتفليكس.

وبالنظر إلى أن جهاز Echo Show يأتي مع المساعد الصوتي أليكسا، فسيكون المستخدمون قادرين على إعطاء الأوامر الصوتية لتجربة خالية من استخدام اليدين.

ويمكنك القول: أليكسا، اعرض لي أفلام الرعب عبر نيتفليكس، أو أليكسا، اعثر على الأفلام الكوميدية عبر نيتفليكس.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت أمازون أيضًا ميزات الفيديو الجديدة لتحسين تجربة المستخدم، وستكون هناك صفحة رئيسية جديدة للفيديو تقدم توصيات مخصصة لما يجب مشاهدته بعد ذلك.

ويمكنك عبر قول: أليكسا، افتح الصفحة الرئيسية للفيديو، مشاهدة جميع مقاطع الفيديو الموصى بها، ومن ضمنها الأفلام والبرامج المتلفزة.

وتعرض صفحات تفاصيل الفيديو الجديدة أيضًا معلومات حول المسلسل أو الفيلم المحدد في لمحة.

وتأخرت أمازون قليلاً عن توفير هذه الميزة، حيث قامت جوجل بتمكين دعم نيتفليكس عبر مجموعة شاشاتها الذكية في شهر يوليو.

والجدير بالذكر أن جوجل تقدم مجموعة واسعة من تطبيقات بث الفيديو، ومن ضمنها نيتفليكس و NBC Peacock و HBO Max و +Disney و CBS All Access و Sling TV و Hulu و SHOWTIME والمزيد.

ومع ذلك، من المفيد توفر الميزة لمستخدمي Echo Show، ومن المتوقع أن تضيف أمازون المزيد من الخدمات إلى القائمة قريبًا، حيث أضافت حديثًا القدرة على بدء المكالمات الجماعية من خلال أمر صوتي واحد.

ووفقًا لأمازون، يلجأ العملاء الآن إلى أجهزة Echo Show للبقاء مستمتعين أكثر من أي وقت مضى، حيث يشاهد الجمهور أكثر من ضعف المحتوى الفيديوي عبر الجهاز مقارنةً بهذا الوقت من العام الماضي من خدمات البث.





