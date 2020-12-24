تحديث ويندوز 10 لشهر ديسمبر 2020 يؤدي إلى تعطل الحاسوب.. إليك التفاصيل

مع طرح مايكروسوفت تحديث شهر ديسمبر لنظام التشغيل (ويندوز 10) Windows 10 ظهرت مشكلة خطيرة واجهت العديد من المستخدمين تؤدي إلى تعطل حواسيبهم وتوقفها عن العمل، كما تكررت العديد من المشكلات التي ظهرت منذ أن قامت الشركة بإطلاق تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 – المعروف أيضًا باسم إصدار 20H2 – السنوي.

ما هي التفاصيل؟

المشكلة متعلقة بأداة مساعدة مهمة في نظام التشغيل ويندوز تُسمى (فحص القرص) Check Disk – التي تُعرف اختصارا أيضا باسم chkdsk – حيث تقوم هذه الأداة بإجراء مسح لنظام الملفات الخاص بك للعثور على المشكلات وإصلاحها.

ومن ثم بحسب تقرير حديث نُشر في منتدي ناطق باللغة الألمانية أشار إلى أن تحديث ويندوز 10 لشهر ديسمبر قد أعاد خطأ تعطل النظام – الذي يمنحك الشاشة الخضراء – عند تشغيل أداة فحص القرص (Check Disk).

وقد أبلغ أحد مستخدمي برنامج (Windows 10 Insider) في شهر أغسطس الماضي، عن المشكلة على النحو التالي: ” كنت أقوم بصيانة روتينية لحاسوبي، قمت بتشغيل أداة فحص القرص (chkdsk)، وأعدت تشغيل الحاسوب وقد بدأ بالعمل بشكل طبيعي، ثم حاولت تشغيل الأداة مرة أخرى لكنها فشلت، ثم حاولت الأداة تشخيص مشاكل بدء التشغيل وفشلت مرة أخرى، ثم بدأت شاشة الاسترداد في الظهور”.

ولكن الأخبار الجيدة يبدو أن هذا الخطأ لم يظهر للكثير من المستخدمين الذي قاموا بتحديث نظام التشغيل ويندوز 10 في حواسيبهم، مما يعطينا سببًا للاعتقاد بأن شركة مايكروسوفت يمكنها العثور على هذا الخطأ وتصحيحه مرة أخرى.

ما الذي يجب عليك فعله؟

تدعي شركة مايكروسوفت أنها تعمل بالفعل على حل هذه المشكلة، لذا إذا لم تقم بتثبيت تحديث ديسمبر 2020 في حاسوبك حتى الآن، فلا تقم بذلك الآن لضمان عدم إزعاجك من هذا الخطأ المحبط، وانتظر حتى تصدر مايكروسوفت إصلاح هذا الخطأ.



ولكن إذا قمت بتثبيت التحديث حتى الآن، وصادفت هذه المشكلة عندما استخدمت أداة (فحص القرص) لتشخيص أي مشكلات في حاسوبك، فسيبدأ حاسوبك بالدخول إلى وضع الاستراداد وهنا حدد إنهاء، ثم تابع إلى ويندوز 10، كما من الممكن أن تؤدي إعادة تشغيل الحاسوب في هذا الوضع إلى إعادة عمله بشكل طبيعي.





