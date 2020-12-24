بايت دانس تريد اكتشاف الأدوية بالذكاء الاصطناعي

تدخل بايت دانس، الشركة الصينية الأم لتطبيق تيك توك، قطاع الأدوية والصحة، حيث تسعى إلى تنويع أنشطتها التجارية التي تعتمد على الإعلانات والمبيعات المباشرة.

وبدأت الشركة، التي تفتخر بخوارزميات المحتوى، في البحث عن المواهب في اكتشاف العقاقير بالذكاء الاصطناعي عبر ماونتن فيو وشنغهاي وبكين، كما تظهر صفحة التوظيف الخاصة بها.

وتقول إحدى الوظائف الشاغرة: نحن نبحث عن مرشحين للانضمام إلى فريقنا من أجل إجراء الأبحاث المتطورة لاكتشاف الأدوية وتصنيعها بدعم من خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

ويندرج فريق اكتشاف الأدوية تحت مختبر بايت دانس للذكاء الاصطناعي، وتم إنشاء ذراع البحث والتطوير الذي يركز على الذكاء الاصطناعي لأول مرة في عام 2016 لخدمة خدمات المحتوى في بايت دانس، مثل إصدار تيك توك الصيني Douyin.

وليس من المستغرب أن نرى المختبر يوسع نطاق وصوله إلى المستحضرات الصيدلانية، التي يمكن أن تستفيد بالمثل من تقنيات التعلم الآلي التي تشغل خلاصة الفيديوهات القصيرة.

ويقول مختبر بايت دانس للذكاء الاصطناعي: بالنظر إلى عدد مجالات البحث في الذكاء الاصطناعي، يمكن العثور على تطبيقات لهذه التقنيات الجديدة في كل قطاع من مجموعة منتجاتنا.

وتتطلب جميع المناصب الوظيفية الشاغرة لاكتشاف الأدوية درجة الدكتوراه في التخصصات ذات الصلة، مثل علوم الحاسب والرياضيات والبيولوجيا الحاسوبية والكيمياء الحاسوبية.

ووفقًا للمنشورات، ويعمل المرشحون على تطوير الأدوية، مثل: التصميم والتعرف والمحاكاة.

وقامت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة الأخرى بتحركات مماثلة في مجال الصحة.

وينشر فريق الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع لشركة تينسنت، الذي يخضع أيضًا لمختبر الذكاء الاصطناعي التابع للشركة، النتائج بشكل نشط منذ شهر أغسطس 2019 على الأقل.

وقد خططت شركة بايدو لجمع 2 مليار دولار أمريكي من أجل شركة جديدة للتكنولوجيا الحيوية تركز على اكتشاف الأدوية والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت وكالة رويترز في شهر سبتمبر.

وبذلت شركة هواوي أيضًا مساعٍ في اكتشاف الأدوية وكذلك التصوير الطبي من خلال وحدة الحوسبة السحابية.





