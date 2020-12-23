Vimeo أصبحت شركة مستقلة بعد ازدهارها

أصبحت منصة Vimeo شركة عامة مستقلة بعد أن شهدت منصة استضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ازدهارًا كبيرًا خلال الوباء.

وبعد فترة وجيزة من تأسيسها، أصبحت Vimeo مملوكة للشركة الهائلة للتكنولوجيا والإعلام IAC، المالكة لعلامات تجارية في 100 دولة، معظمها في وسائل الإعلام والإنترنت.

وتتوقع IAC أن تكتمل عملية تحول Vimeo إلى شركة عامة مستقلة في الربع الثاني من عام 2021.

وقال (جوي ليفين) Joey Levin، الرئيس التنفيذي لشركة IAC، في بيان صحفي: حان الوقت لكي تنشر Vimeo أجنحتها وتصبح شركة عامة مستقلة عظيمة.

ومن المفترض أن تساعد عملية الانفصال Vimeo في جمع الأموال لزيادة الاستثمار في قدرات المنتجات والمبيعات.

ولطالما عرضت Vimeo، التي تأسست في عام 2004، ما هو في الأساس البديل الأكثر احترافًا لمنصة يوتيوب، منافستها الأبرز.

وتتيح المنصة للأعضاء الذين يدفعون رسومًا تخصيص مشغل الفيديو، ووضع كلمة المرور لحماية مقاطع الفيديو، والتكامل مع Google Analytics، وجعل العديد من أعضاء الفريق يديرون الحساب، من بين الميزات الأخرى التي من المرجح أن تحتاجها الفرق والمحترفون من الأفراد.

ويمكن للمبدعين أيضًا تقديم خدمات تأجير وشراء أفلامهم من خلال Vimeo، ولا تركز المنصة على اكتشاف الفيديو بالقدر الذي تتمتع به منصة يوتيوب، وتأتي خطتها المجانية مع قيود كبيرة، لذلك لم تحقق المدى نفسه الذي حققته يوتيوب.

وتقول Vimeo: إنها تضم الآن 200 مليون مستخدم، دون أن توضح كون هذا الرقم إجماليًا أم شهريًا، وقد نمت بسرعة طوال عام 2020.

وكتبت (أنجالي سود) Anjali Sud، الرئيسة التنفيذية لشركة Vimeo، في الشهر الماضي: استقبلنا في الأشهر السبعة الماضية أكثر من 30 مليون مستخدم جديد، الذين شاهدوا أكثر من 60 مليون مقطع فيديو جديد، ودعمنا ملايين الأحداث المباشرة التي أصبحت رقمية لأول مرة.

وجمعت Vimeo في شهر نوفمبر 150 مليون دولار، مما سمح بتقدير القيمة السوقية للشركة بنحو 2.75 مليار دولار، وفقًا لـ CNBC.

ويساعد التمويل Vimeo على بناء الأدوات الجديدة للفرق، وتطوير الميزات الأكثر ثراءً للأحداث المباشرة، وإضافة التكامل مع المزيد من المنصات الخارجية، إلى جانب إنشاء الأدوات الجديدة الأخرى.

وقالت سود في بيان صحفي: نحن جاهزون للمرحلة الجديدة ونركز على جعل الفيديو أسهل بكثير وأكثر فعالية من أي وقت مضى.





