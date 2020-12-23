هواوي تطلق Nova 8 و Nova 8 Pro

كشفت شركة هواوي النقاب عن هاتفها الذكي الجديد Nova 8 Pro إلى جانب Nova 8، اللذان يوفران شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعالج Kirin 985، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، وشحن بقدرة 66 واط، والعديد من الميزات الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت هواوي عن تشكيلة Nova 7 من الهواتف الذكية، مثل: Nova 7i و Nova 7 SE و Nova 7 و Nova 7 Prov.

وجاء Nova 7 SE 5G Youth في شهر أكتوبر بصفته أحدث عضو في تشكيلة Nova 7.

وفي الشهر الماضي، كشفت الشركة المصنعة الصينية النقاب عن Nova 8 SE بإصدارات الشرائح Dimensity 720v و Dimensity 800U كخلف لهاتف Nova 7 SE.

زودت هواوي Nova 8 Pro و Nova 8 بشاشات من نوع OLED بقياس 6.72 إنشات و 6.57 إنشات على التوالي.

ويدعم الهاتف العادي دقة 1080×2340 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، بينما تدعم النسخة الاحترافية دقة 1236×2676 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

ويدعم كلا الهاتفين عمق ألوان 10 بت، ومجموعة ألوان DCI-P3 ومجهزان بقارئات بصمات الأصابع المدمجة تحت الشاشة.

ويأتي الهاتفان بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 أو 256 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع واجهة المستخدم EMUI 11 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 10.

يستمد كلا الهاتفين الطاقة من معالج Kirin 985 ثماني النواة بسرعة 2.58 جيجاهرتز الداعم لشبكات الجيل الخامس.

ويتضمن Nova 8 و Nova 8 Pro كاميرا خلفية بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بطول بؤري 4 سم، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل.

ويأتي Nova 8 بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما يأتي النموذج الاحترافي بكاميرا أمامية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 32 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي Nova 8 على بطارية تبلغ سعتها 3800 ميلي أمبير، بينما يحصل النموذج الاحترافي على بطارية أكبر تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير.

ويدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 واط من هواوي، ويستغرق شحن هذه الهواتف بالكامل نحو 35 دقيقة من خلال تقنية الشحن السريع.

وفيما يلي أسعار هواتف Nova 8 و Nova 8 Pro الذكية:

Nova 8:

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من التخزين – 505 دولار.

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من التخزين – 565 دولار.

Nova 8 Pro:

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من التخزين – 615 دولار.

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من التخزين – 675 دولار.

ويأتي الهاتفان بألوان، مثل الأسود والأرجواني والأخضر والأبيض المتدرج، وكلاهما جاهزان الآن للطلبات الأولية في الصين، ومن المقرر طرحهما للبيع في 30 ديسمبر.





