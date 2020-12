ما هو الطراز المناسب لك من نظارة Oculus Quest 2 من فيسبوك؟

دخلت شركة فيسبوك سوق نظارات الواقع الافتراضي منذ عام 2014 بعد استحواذها على شركة (أوكلوس) Oculus الناشئة بصفقة بلغت قيمتها 2 مليار دولار، وقد أطلقت الشركة عدة طرز من سماعات الواقع الافتراضي، مثل: Oculus Rift و Go Oculus، ولكن تعتبر أكثر نظارات الواقع الافتراضي التابعة للشركة شهرة، هي طرز (أوكلوس كوست) Oculus Quest.

حيث تعتبر نظارة الواقع الافتراضي من فيسبوك جهاز مستقل قادر على تشغيل الألعاب والتطبيقات، وذلك بالاستفادة من العتاد القوي المضمن فيها، وقد أعلنت الشركة في شهر سبتمبر الماضي عن الجيل الجديد من نظارات (Oculus Quest 2) بطرازين ذات سعة داخلية للتخزين: 64 أو 256 جيجابايت.

ولكن ما هو الطراز المناسب الذي يمكنك شرائه من نظارات Oculus Quest 2، وهل يستحق الأمر دفع المزيد للحصول على أربعة أضعاف مساحة التخزين؟

ما هو الفرق بين الطرازين؟

يعتبر عاملان السعة الداخلية للتخزين والسعر هما الفرق الوحيد عند مقارنة هذين الطرازين من نظارة Oculus Quest 2، فكلاهما يدعمان جميع الألعاب والميزات نفسها، كما أن عامل التصميم هو نفسه، لذلك يعملان مع الملحقات نفسها، حتى إنهما يأتيان بالألوان نفسها.

ويأتي كلا الطرازين بالمواصفات التالية:

طراز Oculus Quest 2 بسعة 64 جيجابايت

طراز Oculus Quest 2 بسعة 256 جيجابايت

الضوابط اليدوية يحتوي على اثنين من وحدات التحكم باللمس يحتوي على اثنين من وحدات التحكم باللمس سعة التخزين الداخلية

64 جيجابايت 256 جيجابايت دعم حرية الحركة نعم نعم دعم التتبع نعم نعم دعم Oculus Link نعم نعم دعم فتحة microSD لا لا دعم منفذ USB-C نعم نعم السعر يبدأ من 299 دولارًا يبدأ من 399 دولارًا

وبصورة عام يمتاز كلا الطرازين بأنهما يعملان بمعالج (سنابدراجون إكس آر 2) Snapdragon XR2 من شركة كوالكوم الذي يوفر للنظارة قدرات الذكاء الاصطناعي، كما يحتوي كليهما على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 6 جيجابايت.

وتأتي النظارة الجديدة من فيسبوك مع شاشتين دقة كل منهما 1920×1832 بكسلًا، أي أعلى بنسبة 50 في المئة مقارنةً بالطراز السابق، وتدعم الشاشة أيضًا معدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزًا، ومن ثم نجد أن عامل السعر هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يفكر فيه المستخدم، ومع أن نظارة (Oculus Quest 2) يمكن استخدامها لبث الألعاب والوسائط في الوقت نفسه، لكن ربما يرغب العديد من الأشخاص تخزين الألعاب عليها.

وهنا نجد أن ألعاب نظارة الواقع الافتراضي (Oculus Quest) بشكل عام تختلف من حيث الحجم، فعلى سبيل المثال: تأتي لعبة Robo Recall: Unplugged بسعة 2.87 جيجابايت فقط، بينما غالبًا ما تأتي بعض الألعاب المحسّنة بسعات كبيرة، مثل: لعبة Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge التي يبلغ حجمها 5.69 جيجابايت و The Walking Dead: Saints & Sinners بسعة 12 جيجابايت.

إذا، ما هو مقدار التخزين الذي تحتاجه حقًا؟

إذا كنت من محبي الألعاب وترغب في تنزيل الكثير من الألعاب فإن طراز (Oculus Quest 2) ذا سعة داخلة للتخزين 256 جيجابايت هو الخيار المناسب لك.

ولكن إذا كنت تخطط لتثبيت بعض الألعاب وحذفها مباشرة بعد لعبها، فإن طراز 64 جيجابايت سيكون مناسبًا لك، وتذكر أن الألعاب التي تتطلب خدمة (أكولوس لينك) Oculus Link، مثل لعبة Half-Life: Alyx، لا تشغل مساحة تخزين إضافية ضمن سعة (Oculus Quest 2).

حيث تُخزن مثل هذه الألعاب في أي حاسوب تستخدمه لتشغيل ألعاب (Oculus Link)، لذلك ستحتاج إلى مساحة تخزين إضافية في الحاسوب، ويمكن لكل من الطرازين تشغيل الألعاب من خلال هذه الخدمة، لذلك إذا كنت تبحث عن توصيل النظارة البالحاسوب فسيعمل أي منهما.

الجدير بالذكر أن طراز نظارة الواقع الافتراضي (Oculus Quest 2) بسعة 64 جيجابايت متوفر في أمازون السعودية بسعر 2,160 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

بينما طراز نظارة الواقع الافتراضي (Oculus Quest 2) بسعة 256 جيجابايت متوفر في أمازون السعودية بسعر 2,888 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليها مع خصم 8%، أي بسعر 2,668 ريالًا سعوديًا بالإضافة الشحن المجاني.