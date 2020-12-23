فيسبوك عرضت ترخيص شبكتها لتجنب دعوى الاحتكار

عرضت شركة فيسبوك على لجنة التجارة الفيدرالية عرضًا غير عاديًا لتجنب إجراءات مكافحة الاحتكار يتمثل في ترخيص تعليماتها البرمجية وشبكتها للمنافسين.

وفي أعقاب الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة ضد فيسبوك، أبلغت صحيفة الواشنطن بوست عن مجموعة من التفاصيل الجديدة بشأن مفاوضات الشركة مع المنظمين في الفترة التي سبقت رفع القضية.

ووفقًا لتقرير صحيفة الواشنطن بوست، كانت فيسبوك على استعداد لتغيير ممارساتها التجارية بشكل كبير من أجل تجنب التقاضي.

ومن ضمن التغييرات المقترحة ترخيص الوصول إلى تعليماتها البرمجية القوية وشبكة علاقات مستخدميها المعقدة للشركات الأخرى حتى تتمكن من إنشاء نسختها الخاصة من الشبكة الاجتماعية بسهولة أكبر.

ورفضت لجنة التجارة الفيدرالية عرض فيسبوك، وقدمت الشكوى في 9 ديسمبر، التي تزعم أن فيسبوك استخدمت قوة منصتها لخنق المنافسين، وتسعى لعكس عمليات الاستحواذ على واتساب وإنستاجرام.

وليس من الواضح كيف يبدو ترخيص المنصة في الممارسة العملية، لكنه اقتراح محير للذين بحثوا عن طرق تسهل على المستخدمين الانتقال بين المنصات.

ويسمح هذا النوع من صفقات الترخيص للشركات الناشئة، مثل تيك توك، بشراء إمكانية الوصول إلى العديد من أدوات فيسبوك القوية، لكن من غير الواضح كونها تنتج منافسة ذات مغزى للشركة.

وتواجه فيسبوك تدقيقًا جديدًا بشأن صفقة مزعومة مع جوجل لتنسيق الشبكات الإعلانية، حيث عرض تقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال التفاصيل المتعلقة بالصفقة بين الشركتين.

وكما هو مفصل في قضية رفعها المدعي العام لولاية تكساس ضد جوجل، فإن الصفقة تضمن فوز فيسبوك بنسبة مئوية معينة من العروض عبر موقع المزاد الخاص بشركة جوجل، مما قد يشكل تواطؤًا بين الشركتين.

ووفقًا لتقارير الصحيفة، تم الترويج للصفقة بشكل صريح من مديرة العمليات في فيسبوك، (شيريل ساندبرج) Sheryl Sandberg، التي أخبرت الرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرج) أن الترتيب كان صفقة كبيرة من الناحية الإستراتيجية.

وتم إعطاء المديرين التنفيذيين في فيسبوك أيضًا تعليمات مفصلة وصريحة حول كيفية تجنب مخالفات مكافحة الاحتكار.

وتنفي كلتا الشركتين هذا الادعاء، وذلك بالرغم من أن الكثير من أدلة الولاية لم تقدم بعد.

وقال أحد ممثلي جوجل: ادعاءات (كين باكستون) Ken Paxton، المدعي العام لولاية تكساس، بشأن تكنولوجيا الإعلانات غير دقيقة، ونحن لا نتلاعب بالمزادات المفتوحة ولا نمنع الشركات من المشاركة في أي مزاد.





