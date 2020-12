تطبيق Zoom يدعم حواسيب ماك الجديدة في الوقت المناسب.. إليك التفاصيل

خطفت آبل الأضواء بشدة في عام 2020 من خلال إطلاق معالجها الخاص (M1) الذي طال انتظاره، كما أطلقت 3 حواسيب جديدة هي: (ماك بوك أير) و (ماك بوك برو) وجهاز (ماك ميني) تعمل بالمعالج الجديد، نتيجة لذلك بدأ العديد من مطوري التطبيقات بإطلاق إصدارات خاصة من تطبيقاتهم تدعم العمل مع هذا المعالج، وآخرهم شركة Zoom.

قامت شركة Zoom بإطلاق إصدار جديد من تطبيقها لعقد مؤتمرات الفيديو يدعم معالج (M1) الجديد بدون الحاجة إلى تشغيله عبر أداة (Rosetta 2)، ومع أن إصدار تطبيق Zoom الذي يدعم معالج إنتل يعمل بالفعل بشكل جيد في حواسيب ماك الجديدة، إلا أن هذا الإصدار سيكون محسنًا بشكل كبير لدعم معالج (M1) مع تحسينات أيضا في التصميم ليتوافق مع مظهر نظام التشغيل (macOS Big Sur) الذي يُشغل حواسيب ماك الجديدة المزودة بمعالج (M1).

ويأتي هذا الدعم مع استمرار انتشار جائحة كورونا (COVID-19) عالميًا، ومع اقتراب أعياد الميلاد وقضاء الكثير من العائلات لهذه الفترة بدون تقابل، لذلك ستكون تطبيقات – مثل: تطبيق Zoom – ضرورية للكثيرين للبقاء على اتصال.

وحتى الآن، التحسينات التي سيأتي به تطبيق Zoom في حواسيب ماك الجديدة ليست واضحة، ولكن وفقًا لتعليقات العديد من المستخدمين، فقد تسبب إصدار تطبيق Zoom الذي يدعم معالج إنتل في استنزاف 17% من طاقة بطارية حاسوب ماك الجديد خلال مكالمة مدتها ساعتان ونصف، لذلك، من المتوقع أن يؤدي توافق التطبيق مع معالج (M1) في حواسيب ماك الجديدة إلى تقليل استنزاف طاقة البطارية بصورة كبيرة.

وقد بدأت الشركة بالفعل بطرح التحديث الجديد من تطبيق (Zoom) ومن ضمنه الإصدار الخاص بمستخدمي حواسيب ماك الجديدة، حيث يتضمن التحديث مجموعة كبيرة من الميزات التي يمكن لجميع المستخدمين الاستمتاع بها، حيث يتضمن التحديث الجديد ميزات عديدة، مثل: تكاملًا أفضل لجهات الاتصال حيث يمكنك استيرادها سحابيًا، وأزرار رد فعل جديدة، ودعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، وتحسينات جديدة لخيارات الأمان عند جدولة المكالمات، وتعديلات أخرى عديدة يمكنك قراءتها عبر موقع دعم Zoom.

الجدير بالذكر، إذا كنت تستخدم احد طرز حواسيب ماك الجديدة التي تعمل بمعالج (M1) الجديد فسيتعين عليك تنزيل التطبيق بشكل منفصل من خلال موقع الشركة عبر هذا الرابط، بالإضافة إلى ذلك واحتفالًا بفترة الأعياد، ستقوم الشركة بإلغاء الحد الزمني المعتاد البالغ 40 دقيقة وقتيًا لمستخدمي إصدار تطبيق (Zoom) المجاني من منتصف الليل في يوم عيد الشكر الموافق 26 نوفمبر إلى الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 27 نوفمبر.

As a thank you to our customers, we will be lifting the 40-minute limit for all meetings globally from midnight ET on Nov. 26 through 6 a.m. ET on Nov. 27 so your family gatherings don't get cut short. ❤️🏡 #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG

— Zoom (@zoom_us) November 10, 2020