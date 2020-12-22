كيف يمكنك اكتشاف تطبيقات التجسس في هاتف أندرويد؟

تشير التقارير إلى أن تطبيقات التجسس وبرمجيات التتبع عبر الإنترنت شهدت زيادة كبيرة منذ بداية عمليات الإغلاق في شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) مقارنة بشهري يناير وفبراير 2020.

تسمح برمجيات التجسس، وتقنيات المراقبة للأشخاص بمراقبة الآخرين سرًا من خلال أجهزتهم دون موافقتهم أو معرفتهم، حيث يمكن للتطبيقات التي تُباع علنًا عبر الإنترنت مساعدة شخص ما على تتبع الرسائل النصية والمكالمات، وتتبع موقعك عن بُعد، وحتى الوصول إلى الكاميرا للتجسس على ما تفعله.

لا ينبغي لأي شخص التطفل على هاتفك أو حاسوبك المحمول، ولكن هذا بالضبط ما يحدث إذا تم تثبيت برمجيات للتجسس بطريقة ما في أجهزتك، حيث صُممت هذه البرمجيات لتكون مخفية ويصعب اكتشافها.

لذا إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يتجسس عليك عبر هاتفك الذكي؛ فسنتعرف اليوم على كيفية اكتشاف تطبيقات التجسس في هاتفك للبقاء أمنًا ومطمئنًا في الوقت نفسه:

مع أن تطبيقات التجسس صُممت لتكون مخفية ويصعب اكتشافها، إلا أن هناك الكثير من العلامات التحذيرية التي توضح أن هاتفك مخترق، منها: ارتفاع في درجة حرارة الهاتف، أو استهلاك بيانات الهاتف المحمول بسرعة أو نفاد شحن البطارية بسرعة أثناء عدم استخدامه، وقد ترى أيضًا إشعارات لا تتوقعها، أو أن وقت تشغيل الهاتف أو إيقافه أطول من المعتاد. وإذا لاحظت أيًا من هذه المشكلات في هاتفك، فيمكنك اتباع مايلي:



1- تحقق من التطبيقات التي تستهلك موارد الهاتف:



انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك الذكي.

اضغط على خيار (الشبكة والإنترنت) Wireless & Network

اضغط على خيار (استخدام البيانات) Data usage.

هنا سترى قائمة بجميع التطبيقات المثبتة على جهازك واستهلاكها لبيانات الهاتف، قم بمراجعتها جميعًا، وإذا وجدت تطبيق لم تقم بتثبيته يستهلك بيانات الهاتف فقم بإزالته على الفور.

عد إلى الإعدادات مرة أخرى.

اضغط على خيار (التطبيقات والإشعارات) حيث يمكنك فحص جميع التطبيقات للتحقق من وجود تطبيقات لم تثبتها.

كما يمكنك الانتقال إلى قسم (الأمان)، والبحث عن عناصر قائمة إعدادات الأمان التي لا تبدو صحيحة، أو التي لم تلاحظها من قبل.

2- تحقق من (خدمات إمكانية الوصول) Accessibility Services:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك.

اضغط على خيار (خيارات متقدمة) Advanced Options.

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility. و هنا سترى قائمة الخيارات التي يمكنك تخصيصها في هاتفك.

حيث إن (خدمات إمكانية الوصول) تتيح للتطبيقات تغيير الإعدادات، والقيام بالكثير من الأشياء الأخرى التي تقوم بدور المستخدم، مما يجعل الوصول لهذا الإذن مفيدا جدًا لتطبيقات التجسس، ومن ثم تأكد فقط من منح هذا النوع من الوصول إلى تطبيق مكافحة الفيروسات فقط وليس لأي تطبيق آخر.

3- استخدم إحدى الأدوات المتخصصة:

إذا فحت هاتفك ولم تتمكن من الوصول إلى شيء، فهناك حل أفضل؛ وهو الاستعانة بإحدى الأدوات المتخصصة في الكشف عن تطبيقات التجسس، مثل:

4- كيفية تجنب الوقوع ضحية للتجسس:

كما هو الحال مع جميع جوانب الحماية الرقمية، يجب عليك اتخاذ تدابير حماية وقائية أولًا، فإذا اكتشفت إنه يتم التجسس عليك من شخص يحتمل أن يكون عنيفًا، فقبل القيام بأي شيء يجب عليك إبلاغ السلطات المحلية في منطقتك، وفي بعض الحالات، يكون من الأسهل استبدال هاتفك الذكي تمامًا، ثم التأكد من عدم تمكن أي شخص من تثبيت تطبيقات التجسس في هاتفك الجديد، من خلال الخطوات التالية:

قم بحماية الهاتف بكلمة مرور قوية لا تشاركها مع أي شخص.

تثبيت تطبيق لمكافحة الفيروسات موثوق، واحرص على فحص الهاتف بانتظام.

احرص على تغيير كلمات المرور لجميع حساباتك، ولا تشاركها مع أي شخص.

قم بتنزيل التطبيقات من مصادر رسمية فقط، مثل: جوجل بلاي.





