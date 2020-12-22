كيف يمكنكِ تجربة مستحضرات التجميل افتراضيًا عبر محرك جوجل للبحث؟

إذا أردنا إطلاق اسم على عام 2020؛ يمكننا أن نطلق عليه عام التسوق عبر الإنترنت، حيث شهدت التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا غير معتاد خلال هذا العام بسبب حالات الإغلاق التي شهدها العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) المستمرة حتى الآن.

ولكن في الوقت نفسه، تواجه السيدات مشكلة عند شراء مستحضرات التجميل عبر الإنترنت، فمن الصعب اتخاذ قرار بشأن هذه المنتجات الشخصية دون تجربتها. لنفترض أنكِ تريدين معرفة هل يناسب أحمر الشفاه الذي قمتِ باختياره لون بشرتك وكيف يبدو عليها، فقد يكون من الصعب معرفة ذلك دون رؤية المنتجات عن قرب.

لتسهيل الإجابة على هذه الأسئلة من المنزل؛ بدأت جوجل بطرح ميزات جديدة في محرك البحث لتسهيل أمر شراء مستحضرات التجميل عبر الإنترنت، وسنستعرض اليوم هذه الميزات كيفية استخدامها:

1- جربِ مستحضرات التجميل قبل شرائها عبر الإنترنت:

ربما نتعامل مع الواقع المعزز يوميًا دون أن ندرك ذلك، إذا كنتِ تستخدمِ فلاتر سناب شات، أو فلاتر إنستاجرام لتغيير مظهركِ في الصور أو مقاطع الفيديو – مثل : استخدام لون مختلف من أحمر الشفاه، أو ظلال العيون، أو لإخفاء عيوب البشرة – فأنتِ بالفعل تستخدمهِ في حياتكِ اليومية.

وهذا فعلته جوجل لتسهيل شراء مستحضرات التجميل عبر الإنترنت، حيث بدأت بطرح ميزة جديدة تعتمد في عملها على الواقع المعزز ضمن محرك جوجل للبحث، تتيح للفتيات والسيدات تجربة مستحضرات التجميل على وجههن، مما يسهل عليهن اتخاذ قرار الشراء.

تعمل جوجل بالشراكة مع أفضل العلامات التجارية مثل:شركة (لوريال) L’Oreal الفرنسية، وشركة (ماك للمستحضرات التجميلية) M.A.C Cosmetics، و Estée Lauder، و Black Opal، و Charlotte Tilbury، للسماح للسيدات بتجربة مستحضرات التجميل عبر مجموعة من (العارضات) Models بألوان البشرة المختلفة، أو حتى على أنفسهن باستخدام كاميرا الهاتف.

وتقول جوجل: “إنها تخطط لتضمين المزيد من العلامات التجارية قريبًا، وتأمل أيضًا أن تلهم ميزات التجربة الافتراضية الجديدة المزيد من العلامات التجارية وتوسع أنواع المنتجات التي يمكن للمستخدمين معاينتها في محرك البحث”.

إليكِ كيفية تجربة مستحضرات التجميل عبر محرك البحث:

افتحِ تطبيق (Google) في الهاتف سواء كان يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS.

ابحثِ عن منتج من إحدى العلامات التجارية المدعومة.

إذا كان المنتج يدعم ميزة التجربة الافتراضية من جوجل، فستظهر علامة تبويب جديدة تُسمى (نظرة عامة) Overview ضمن علامات التبويب التي تظهر في أعلى صفحة البحث.

ستظهر لكِ في الجزء العلوي مجموعة وجوه لعارضات يمكنك التمرير لاختيار لون البشرة الأقرب إلى لون بشرتك، يمكنك أيضًا التمرير بين ألوان المنتج من القائمة السفلية إذا كان المنتج يأتي بألوان مختلفة.

لتجربة المنتج على وجهكِ؛ اضغطِ على خيار (Try it on) الذي يظهر أسفل صور النموذج لتفعيل كاميرا هاتفك. وهنا يمكنكِ استخدم القائمة السفلية لتجربة خيارات ألوان المنتج المختلفة على وجهكِ.

2- الحصول على توصيات من الخبراء:

ستساعدك جوجل أيضًا في الحصول على توصيات ومعرفة كيفية عمل المنتجات مع الآخرين. الآن بينما تتصفح نتائج البحث على هاتفك أو تقوم بالتمرير عبر علامة تبويب (اكتشف) Discover في تطبيق جوجل، ستعرض لك جوجل توصيات من الخبراء حول منتجاتهم المفضلة، ويشمل ذلك: خبراء في مجال التجميل والملابس والحدائق.

وبناءً عليه؛ إذا لفت أحد المنتجات انتباهك أثناء البحث، يمكنك أن تسمع مباشرةً من الخبراء سبب إعجابهم بالمنتج وكيفية استخدامه، وما هي مميزاته، وما هي عيوبه، مما يسهل عليك اتخاذ قرار الشراء.







