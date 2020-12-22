كيفية تفعيل ميزة التشفير في تطبيق Messages من جوجل

إذا كنت تستخدم تطبيق (الرسائل) Messages من جوجل لإرسال الرسائل النصية واستقبالها فيمكنك الآن تفعيل ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) لتعزيز الأمان، حيث ضمنت جوجل هذه الميزة في التطبيق ضمن جهودها في الفترة الأخيرة لتطوير تطبيق الرسائل الخاص بها، كما تقوم بانتظام بإطلاق ميزات جديدة لجذب المستخدمين لجعله تطبيق الرسائل الافتراضي في أجهزتهم، مثل: ميزة (جدولة الرسائل النصية).

فيما يلي سنتعرف على كيفية تفعيل ميزة التشفير من طرف إلى طرف في تطبيق Messages من جوجل:

ملاحظة: ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) متوفر حاليًا في الإصدار التجريبي، وتُفعل فقط في الدردشات الفردية في الوقت الحالي.



ولتفعيلها في التطبيق يمكنك اتباع الخطوات التالية:



قم بالتسجيل في الإصدار التجريبي من التطبيق عبر هذا الرابط

بعد التسجيل سيظهر لك رابط لتحميل الإصدار التجريبي من التطبيق، أو يمكنك الضغط على هذا الرابط مباشرة لتثبت التطبيق في هاتفك من جوجل بلاي.

بعد تثبيت التطبيق، قم بتشغيله في هاتفك.

في الشاشة الرئيسية، اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings، ثم اختر (ميزات الدردشة) Chat features في الشاشة التالية.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (تفعيل ميزات الدردشة) إلى وضع التشغيل.

أغلق هذه النافذة، ثم افتح محادثة موجودة أو ابدأ محادثة جديدة.

الآن من المفترض أن ترى رمز القفل في أعلى شريك الكتابة، وهذا يعني أن الميزة قد فُعلت في التطبيق، يمكنك الضغط على رابط (معرفة المزيد) Learn more لقراءة المزيد عن هذه الميزة.

اكتب رسالة جديدة وأرسلها إلى جهة الاتصال التي تستخدم تطبيق (رسائل جوجل) أيضا.

بعد إرسال الرسالة، من المفترض أن ترى رمز قفل بعد إشعار الإرسال أو التسليم ، أسفل الرسالة مباشرة.

ملاحظة: لكي تعمل ميزة تشفير الرسائل يجب أن يقوم كلا الطرفين بتثبيت الإصدار التجريبي من تطبيق (رسائل جوجل) Google Messages في هاتفيهما.

وتذكر: قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتلقي تحديث الميزة في الإصدار التجريبي، كما يمكنك مغادرة برنامج الاختبار في أي وقت، والتبديل إلى استخدام الإصدار الرسمي من التطبيق من خلال إزالة الإصدار التجريبي وتثبت الإصدار الرسمي، ولكن قد يستغرق الأمر بضع ساعات قبل أن تتمكن تثبيت التطبيق في هاتفك.

الجدير بالذكر أنه عند استخدام تطبيق (رسائل جوجل) لإرسال رسائل خاضعة للتشفير التام بين الطرفين، ستُشفر محتوى المحادثات بالكامل، ومن ضمنها: النصوص وأي ملفات أو وسائط ، أثناء انتقال البيانات بين الأجهزة، وتتحوَّل البيانات خلال عملية التشفير إلى نص مشفَّر، ولا يمكن فك ترميز النص غير القابل للقراءة إلّا باستخدام مفتاح سرّي يُنشَأ في هاتفك والهاتف الذي تراسله فقط، ولا يتم مشاركته مع جوجل.





