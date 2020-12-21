iPhone 12 .. هاتف 5G الأكثر مبيعًا في العالم

أصبح iPhone 12 من شركة آبل هو الهاتف الذكي الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G الأكثر مبيعًا في العالم في شهر أكتوبر، وذلك بالرغم من فتح الطلبات الأولية في منتصف الشهر، وفقًا لشركة الأبحاث السوقية Counterpoint.

وكان iPhone 12 Pro، الذي تم إطلاقه أيضًا مع iPhone 12، الهاتف الذكي الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G الثاني من حيث المبيعات في العالم في شهر أكتوبر.

واستحوذ كل من iPhone 12 و iPhone 12 Pro معًا على ما يقرب من ربع إجمالي مبيعات الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G في شهر أكتوبر.

ودخل هاتف iPhone 12 في قائمة أجهزة 5G العشرة الأفضل مبيعًا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، حيث وصل إلى المركز السابع.

ويعد هذا إنجازًا كبيرًا، وذلك بالنظر إلى أن سلسلة آيفون الجديدة كانت متاحة لمدة أسبوعين فقط في شهر أكتوبر.

وتراجع هاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G من سامسونج، الذي كان الهاتف الذكي الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G الأكثر مبيعًا في العالم في شهر سبتمبر، إلى المركز الثالث.

وحصل iPhone 12 على 16 في المئة من إجمالي السوق العالمية، بينما حقق iPhone 12 Pro ما نسبته 8 في المئة من إجمالي السوق العالمية.

ووفقًا لشركة Counterpoint، فإن هناك ثلاثة عوامل تفسر نجاح الإطلاق:

الطلب الكبير على 5G : تم استكمال ذلك من خلال العروض الترويجية القوية لشركات الاتصالات، وخاصةً في الولايات المتحدة، التي تمثل أكثر من ثلث مبيعات iPhone 12 و 12 Pro لشهر أكتوبر. الطلب الكبير في الصين واليابان : شهدت الصين واليابان طلبًا أوليًا قويًا على سلسلة iPhone 12 مقارنة بمعظم النماذج الأخرى الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G التي لها حضور إقليمي، ويتمتع iPhone 12 بتغطية أوسع في السوق، وهو متوفر في أكثر من 140 دولة، مما يساعد في المبيعات. سلسلة iPhone 12 أعطلت دفعة لمعيار mmWave : يمكن لجهازي iPhone 12 و iPhone 12 Pro المخصصان للولايات المتحدة دعم معيار، مما زاد في انتشار الهواتف الذكية القادرة على العمل مع معيار mmWave إلى 12 في المئة في شهر أكتوبر مقارنة بنسبة 5 في المئة في شهر سبتمبر.

ومن المرجح أن يظل الطلب على سلسلة iPhone 12 قوياً حتى الربع الرابع من عام 2020، خاصة خلال موسم الأعياد في شهر ديسمبر.





