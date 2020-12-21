واتساب.. إليك أهم الميزات الجديدة في إصدار الويب وسطح المكتب

يُعد تطبيق (واتساب) هو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية على مستوى العالم، حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخص في العالم، كما يفضل عدد لا بأس به من المستخدمين استخدام إصدار الويب من التطبيق، أو إصدار سطح المكتب لقراءة الرسائل والرد عليها عبر شاشة أكبر بدلًا من شاشة الهاتف الذكي.

لذلك تحرص واتساب حاليًا على تقديم المزيد من الميزات الجديدة في إصدار الويب وإصدار سطح المكتب من التطبيق، لتحسين تجربة المستخدم، وزيادة الإنتاجية، حيث يفضل مستخدمو تطبيق واتساب الاعتماد على هذين الإصدارين في العمل بدلاً من الاضطرار إلى التنقل بين الأجهزة.



ما هي الميزات الجديدة في إصداري الويب وسطح المكتب من تطبيق واتساب؟

1- تجديد في الملصقات :

يدعم تطبيق واتساب الرموز التعبيرية و الصور المتحركة GIF والملصقات، مثل معظم تطبيقات المراسلة الشائعة. ومع ذلك، فإن إصدار سطح المكتب لا يدعم حزم ملصقات الجهات الخارجية كما هو الحال في إصدار الهاتف الذكي.

ولكن في التحديث الأخير، أصبح إصدار سطح المكتب من التطبيق يدعم رسميًا الآن حزم ملصقات الجهات الخارجية، مع إمكانية مزامنتها مع تطبيق الهاتف الذكي حتى تكون متاحة في كليهما، ومن نجد أن هذه الميزة ستجلب المزيد من المستخدمين إلى إصدار سطح المكتب وينقله إلى مستوى آخر تمامًا.

2- ميزة الوضع الداكن:

كما حصل إصدار الويب من تطبيق واتساب على ميزة (الوضع الداكن) حيث تتحول جميع عناصر واجهة المستخدم البيضاء أو الساطعة إلى اللون الداكن بالكامل لتقليل إجهاد العين، وهي ميزة متاحة في تطبيق واتساب للهواتف الذكية منذ شهور.



3- المكالمات الصوتية والمرئية:

كما أفاد موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب – بأن شركة واتساب تعمل على اختبار اختبار ميزة المكالمات الصوتية والمرئية في إصدار واتساب للويب وإصدار سطح المكتب مع عدد قليل من المستخدمين.

حيث ظهرت لديهم أزرار مكالمات صوتية ومرئية جديدة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، تتيح لهم إجراء مكالمات صوتية ومرئية، بالإضافة إلى ذلك عندما تتلقى اتصالًا صوتيًا أو مرئيًا ستظهر لك نافذة منبثقة حيث يمكنك قبول المكالمة الواردة أو رفضها.

وحين يُجري المستخدم نفسه مكالمة صوتية، أو مرئية مع واحدة من جهات الاتصال التي لديه، فإن النافذة المنبثقة ستظهر له أيضًا، ولكن بحجم أصغر مع زر لكتم الميكروفون، وزر آخر لتفعيل الكاميرا، بالإضافة إلى زر لإنهاء المكالمة، وزر يعرض قائمة خاصة.

وتعتبر هذه الميزة من أكثر الميزات التي ينتظرها مستخدمي الحواسيب المحمولة والمكتبية حيث سيكونون الآن قادرين على تشغيل كاميرا الويب الخارجية أو المدمجة في الحاسوب للدردشة مع الأصدقاء باستخدام تطبيق (واتساب) بدون الحاجة إلى استخدام الهاتف الذكي، ومن المحتمل أن يحصل مستخدمو إصدار سطح المكتب على هذه الميزة باكرًا عن مستخدمي الإصدار المستند إلى الويب.

كيف يمكنك استخدام هذه الميزة الآن؟



يجب عليك أولًا التسجيل في الإصدار التجريبي من تطبيق سطح المكتب، وتحديث تطبيق واتساب في هاتفك إلى آخر إصدار، ثم فتح تطبيق (واتساب) في هاتفك الذكي لمسح رمز الاستجابة السريعة بكاميرا الهاتف في تطبيق إصدار سطح المكتب وهي طريقة الربط بين الاثنين، بعد ذلك، من المفترض أن ترى رموزًا جديدة للمحادثات الصوتية والمرئية في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة في أي من محادثاتك الحالية.





