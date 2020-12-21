مايكروسوفت تغلق خدمات Halo لأجهزة Xbox 360

أعلنت شركة 343 Industries المملوكة لشركة مايكروسوفت عن إيقاف الخدمات عبر الإنترنت لألعاب Halo عبر أجهزة Xbox 360 في غضون عام تقريبًا، أي في شهر ديسمبر 2021.

ويعني هذا أن لعبة Halo 3 المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت تنتهي بعد 14 عامًا من ظهورها لأول مرة في شهر سبتمبر 2007.

وقالت الشركة: تركز فرقنا بالكامل على مستقبل Halo، ونجحنا حتى الآن في التوفيق بين العمل المستقبلي والأولويات مع الصيانة المستمرة للخدمات عبر الإنترنت لألعاب Halo عبر أجهزة Xbox 360.

وأضافت: يتطلب الحفاظ على هذه الخدمات القديمة اليوم الكثير من الوقت والموارد بما لا يتناسب مع عدد الأشخاص الذين يلعبون عبر الإنترنت.

ويؤثر ذلك بشكل مباشر في قدرة الشركة على دعم المشاريع الحالية والمستقبلية، مثل: Halo: The Master Chief Collection و Halo Infinite.

ولهذا السبب، تخطط 343 Industries الآن لإيقاف الخدمات عبر الإنترنت لألعاب Halo عبر أجهزة Xbox 360 في وقت ما في شهر ديسمبر 2021، أي بعد نحو عام واحد من الآن.

وتعتزم الشركة فعل ذلك على مراحل، حيث حدثت المرحلة الأولى منذ أكثر من عام، عندما نقلت أكثر من 6 ملايين جزء من بيانات Halo Xbox 360 القديمة التي أنشأها المستخدمون إلى Halo: The Master Chief Collection.

وبدأت الآن المرحلة الثانية، التي تتضمن تنبيه اللاعبين بشأن بقية الجدول الزمني، وإيقاف المبيعات الرقمية لألعاب Halo عبر Xbox 360، وذلك بالرغم من أن المبيعات الرقمية للمحتوى القابل للتنزيل، أو DLC، ستستمر عبر المنصة.

وتتضمن المرحلة الثالثة رسائل مستمرة حول الإغلاق في عام 2021، وينتهي كل شئ في المرحلة الرابعة عندما يتم إغلاق الخدمات عبر الإنترنت لألعاب Halo عبر أجهزة Xbox 360.

ويؤثر إيقاف التشغيل في جميع ألعاب Halo الرئيسية التي تم إصدارها عبر Xbox 360، ومن ضمنها Halo: Combat Evolved Anniversary و Halo 3 و Halo 3: ODST و Halo 4 و Halo: Reach و Halo Wars، بالإضافة إلى Halo Spartan Assault.

وتشير مايكروسوفت إلى أن أي شخص يمتلك هذه الألعاب سيظل قادرًا على الوصول إليها وتشغيلها بعد إيقاف تشغيل الخدمات عبر الإنترنت، مع العلم بأنه سيتم تقليل بعض الوظائف أو إزالتها.

ولا يؤثر إيقاف التشغيل في أي من الألعاب في سلسلة Halo: The Master Chief Collection أو Halo Wars: Definitive Edition.





