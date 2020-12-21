كيفية تشغيل لعبة فورتنايت في الحواسيب القديمة بشكل أفضل

تعتبر لعبة (فورتنايت) Fortnite واحدة من أكثر الألعاب انتشارًا حيث يصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 350 مليون لاعب، وهذا يرجع بشكل أساسي إلى توفرها بشكل مجاني وإمكانية لعبها عبر جميع الأجهزة تقريبًا، مثل: الحواسيب الشخصية والمكتبية والأجهزة المحمولة ومنصات الألعاب.

ولتحسين أداء اللعبة في الحواسيب القديمة؛ طرحت شركة (Epic Games) ميزة جديدة تُسمى (وضع الأداء) Performance Mode في الإصدار (Alpha) من اللعبة، تسمح لأجهزة الحاسب القديمة بتشغيل لعبة فورتنايت بشكل أفضل.

إليك كيفية تشغيل لعبة فورتنايت بشكل أفضل في الحواسيب القديمة:

يعمل (وضع الأداء) Performance mode في لعبة (فورتنايت) على تقليل جودة المرئيات داخل اللعبة لزيادة معدل الإطارات داخل اللعبة في سبيل تقليل استخدام الذاكرة وتخفيف العبء على وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.



وتدعي Epic Games أن المستخدمين الذين يشغلون الوضع الجديد سيشهدون زيادة كبيرة في معدلات الإطارات عبر الأجهزة القديمة، مقارنة بالإعدادات السابقة ذات الأداء المنخفض. حيث ستتمكن من استخدام وضع الأداء في كل من Battle Royale و Creative،لشغيل فورتنايت بدقة 720 بكسل بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية حتى عبر الحواسيب القديمة.

وفيما يلي بعض الأمثلة لقيم عدد الإطارات في الثانية التي يمكن رؤيتها عبر الحواسيب المحمولة التي تعمل على تشغيل في (وضع الأداء) وفقًا لشركة Epic:

مواصفات الجهاز الأول مواصفات الجهاز الثاني

المعالج: إنتل Core i5-8265U بتردد 1.6 جيجاهرتز. المعالج: AMD A10-5745M APU بتردد 2.1 جيجاهرتز ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت. معالج الرسوميات: Intel UHD Graphics 620. معالج الرسوميات: AMD Radeon(TM) HD 8610G معدل الإطارات في الثانية قبل: 24 إطارًا في الثانية. معدل الإطارات في الثانية قبل: 18 إطارًا في الثانية. معدل الإطارات في الثانية بعد: 61 إطارًا في الثانية. معدل الإطارات في الثانية بعد: 45 إطارًا في الثانية.

الجدير بالذكر أن لعبة (فورتنايت) ستوصي تلقائيًا باستخدام (وضع الأداء) إذا لاحظت أن مكونات الحاسوب الخاص بك ضعيفة للغاية، ولكن يمكن للاعبين أيضًا تشغيل ميزة (وضع الأداء) أو إيقاف تشغيلها يدويًا، باتباع الخطوات التالية:

افتح لعبة (فورتنايت) في الحاسوب.

اضغط على زر القائمة الرئيسية لفتح الخيارات.

اضغط على خيار (الرسومات المتقدمة) Advanced Graphics.

ضمن القائمة نفسها، اضغط على خيار (وضع التقديم) Rendering mode.

في الجهة اليمنى من الشاشة، يمكنك تبديل الزر الذي بجوار خيار (وضع الأداء) Performance mode إلى وضع التشغيل أو الإيقاف بحسب رغبتك.

اضغط على خيار (تطبيق) Apply لتفعيل الخيار.

هناك مشكلة أخرى تواجه الحواسيب القديمة عن تشغيل لعبة (فورتنايت) وهي حجم ملف التثبيت الكبير، لمعالجة هذه المشكلة قامت الشركة بتخفيض متطلبات مساحة القرص على الحاسوب من 90 جيجابايت إلى 31 جيجابايت، لكن يمكن للاعبين الآن اختيار حذف ملفات لعبة (فورتنايت) عالية الدقة من مجلد التثبيت في تطبيق Epics Games.

وبينما سيؤدي ذلك إلى تقليل الجودة المرئية بشكل أكبر، فإن النتيجة ستكون حجم ملف تثبيت أصغر بكثير، حيث سيؤدي إيقاف تشغيل ملفات الدقة العالية (HD) إلى تقليل المساحة المطلوبة لتثبيت لعبة (فورتنايت) في القرص من 31.71 جيجابايت إلى 16.81 جيجابايت فقط.

وهذا ما يقرب من نصف حجم التثبيت الحالي، وجزءًا بسيطًا من متطلبات المساحة التي يتطلبها اللعبة سابقًا والبالغة 90 جيجابايت في الحاسوب الشخصي، وهذا يترك لك مساحة تخزين إضافية في محرك الأقراص في الحاسوب، وسيقلل أيضًا من وقت تثبيت اللعبة، ويحتمل أن يقلل من أوقات التحميل.

للقيام بذلك في الحاسوب، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى علامة التبويب (المكتبة) Library.

اضغط على النقاط الثلاثة، ثم حدد خيار (الخيارات) Options في القائمة التي تظهر لك.

في الشاشة التي تظهر لك، قم بإلغاء تحديد المربع بجوار خيار (مواد عالية الدقة) High Resolution Textures.

اضغط على خيار (تطبيق) Apply، ثم انتظر قليلًا لتحديث مجلد التثبيت.

ملاحظة: يمكنك إعادة تثبيت هذه الملفات في أي وقت عن طريق إعادة تحديد خيار (مواد عالية الدقة) High Resolution Textures.

طرق أخرى لتشغيل لعبة فورتنايت بشكل أفضل في الحواسيب القديمة:

سيؤدي تفعيل ميزة (وضع الأداء) وإلغاء تثبيت الملفات العالية الدقة في لعبة (فورتنايت) إلى جعل اللعبة تعمل بشكل أفضل في حاسوبك، ولكن أفضل طريقة لتحسين أداء اللعبة بشكل عام هي الاستثمار في بعض الترقيات.

وليس بالضرورة أن تكون هذه الترقيات في شراء وحدة معالجة للرسومات باهظة الثمن، ولكن هناك بعض التحسينات الصغيرة التي يمكن أن تحدث فرقًا، حيث توصي الشركة اللاعبين بترقية حواسيبهم لتعمل بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت على الأقل، وتثبيت اللعبة على قرص تخزين من نوع SSD إذا كان الحاسوب يدعمه، حيث يمكن أن تساعد هذه الترقيات في تشغيل اللعبة في الحاسوب بشكل أفضل.





