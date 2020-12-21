جوجل تعمل على إصلاح أسوأ شيء في هواتف أندرويد.. إليك التفاصيل

يعاني مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من تأخير حصولهم على تحديثات النظام، حيث يتوقف الأمر على الشركات المصنعة للهواتف، كما أن بعض الهواتف تحصل على تحديثات للنظام لمدة تصل إلى عامين فقط، بعكس هواتف آيفون التي تتلقى التحديثات لمدة تصل إلى خمس سنوات، ولكن هذا الأمر على سيتغير بعد التعاون بين شركة جوجل وشركة كوالكوم.

ما هي تفاصيل التعاون بين جوجل وكوالكوم؟

أعلنت كل من شركتي جوجل وكوالكوم خلال الأسبوع الماضي تعاون جديد بينهما لتعزيز مشروع جوجل المسمى (Project Treble) – الذي أطلقته جوجل خلال عام 2017 – بهدف تمكين المزيد من الأجهزة التي تعمل بمعالجات سنابدراجون من الحصول على تحديثات نظام التشغيل أندرويد لمدة 4 سنوات بعض النظر من هي الشركة المصنعة للجهاز.



حيث سيؤدي هذا إلى القضاء على مشكلة دعم التحديث المعتاد لمدة عامين فقط المتوفرة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ومن ثم نجد أن هذا الأمر سيكون مناسبًا للكثير من المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بهواتفهم لأطول فترة ممكنة.

نتيجة لهذا التعاون، ستتمكن الآن من استخدام هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد لما يصل إلى أربع سنوات كاملة، قبل أن تبدأ في القلق في عدم تلقي تحديثات نظام أندرويد، والبدء بمواجهة مشكلات توافق التطبيقات ومخاطر الأمان، ومن المحتمل أيضا أنك ستحصل على تحديثات النظام الرئيسية بشكل أسرع أيضًا على مدار العام.

وهذا سيؤدى بدوره إلى تنافس هواتف أندرويد بشكل أكثر قوة مع هواتف آيفون، التي عادةً ما تحصل على دعم تحديثات النظام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ولكن، وفقًا للاتفاقية بين الشركتين، فهناك نقطتان مهمتان يجب على مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وضعها في الاعتبار، وهي:

النقطة الأولى: يشمل الدعم فقط الهواتف التي تعمل بمعالجات (Snapdragon) من شركة كوالكوم، ومع أن هناك الكثير من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد تأتي مزودة بأحد طرز معالج شركة كوالكوم الآن، إلا أنه يترك هواتف أخرى، مثل: هواتف شركة سامسونج التي تعمل بمعالجات (Exynos) الخاصة بها خارج الدعم.

النقطة الثانية: هذا الدعم سيكون ساري المفعول فقط ابتداءً من الهواتف التي ستعمل بمعالج (Snapdragon 888) الأحدث الذي ستعمل به هواتف أندرويد الرائدة في عام 2021، مثل: سلسلة هواتفي (Galaxy S21) من سامسونج، وسلسلة هواتف (OnePlus 9)، وهذا يعني أن بعض الهواتف الذكية القديمة، مثل: هاتف OnePlus 8T المميز الذي يعمل بمعالج (Snapdragon 865) ستكون خارج الدعم أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوة الجديدة تتضمن الإصدار الأصلي من نظام أندرويد الذي يُطلق الجهاز به، ثم ثلاثة تحديثات رئيسية بعد ذلك، ليرتفع عدد الإصدارات التي يعمل بها الجهاز إلى أربعة. وسيكون هناك عام إضافي من التحديثات الأمنية لآخر إصدار رئيسي مدعوم.

وبناء على ذلك سيكون عام 2021 هو الوقت المناسب لك لترقية هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو شراء هاتف جديد إذا كنت تخطط للحصول على هاتف ذكي يدوم معك لفترة ثلاثة أو أربع سنوات قادمة.





