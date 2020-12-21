5 تطبيقات تساعدك في تحرير الصور الشخصية في هاتفك بسهولة

عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور الشخصية أو يُعرف باسم (السيلفي) Selfie، فإن الجميع يريد الحصول على أفضل اللقطات، خاصة إذا كان الهدف من ذلك هو نشرها في مواقع مشاركة الصور، مثل: منصة إنستاجرام، ومع أن هناك الكثير من تطبيقات الكاميرا التي تأتي مدمجة في هاتفك والتي تتيح لك التقاط الصور الشخصية باحترافية، إلا أنه غالبًا لا تكفي وحدها لتزويدك بلقطات مثالية.

من أجل ذلك، يمكنك استخدام تطبيقات تصفية الصور التي تتيح لك رفع مستوى الصور الشخصية الملتقطة إلى مستوى آخر تمامًا، حيث تقدم لك أدوات متعددة لتحسين هذه الصور بعد التقاطها ورفع جودة الصور وجعلها بلا عيوب تقريبًا.

إليك 5 تطبيقات تساعدك في تحرير الصور الشخصية في آيفون وأندرويد بسهولة:

1- تطبيق Facetune 2:

يتيح لك تطبيق (Facetune 2) تحرير الصور الشخصية الملتقطة وإضافة عدة تأثيرات عليها لتبدو أكثر إبهارًا، حيث يمكنك استخدام العديد من الفلاتر المضمنة والألوان وأدوات أخرى لتحسين صورك قبل نشرها، ويتضمن ذلك ميزات مثل: تحديد شكل الفكين وتغيير لون الشعر وتوسيع العينين وغيرها من الأدوات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التطبيق أدوات يمكنك استخدامها لإخفاء الشوائب أو التجاعيد وأزالتها، وتنعيم البشرة، وإزالة اللمعان عن البشرة الدهنية، واستبدال خلفيات الصور الشخصية غير المناسبة بسرعة وسهولة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق Snapchat:

مع أن تطبيق (Snapchat) معروف أكثر لدى الكثير من المستخدمين بأنه تطبيق يتيح لك الدردشة مع الأصدقاء ومشاركة القصص، إلا أنه في الوقت نفسه يعتبر تطبيق مميز لالتقاط الصور الشخصية أو تحسينها، وذلك بسبب العدسات الفردية التي يوفرها والفلاتر التي تتغير بانتظام.

حيث يمكنك استخدام التطبيق لإنشاء الفلاتر الخاصة بك عن طريق تعديل الإعدادات المختلفة، كما يتيح لك التطبيق أيضًا استخدام الفلاتر التي أنشأها أصدقائك في التطبيق ، كما يتميز بإمكانية إضافة الملصقات إلى صورك بسهولة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Airbrush:

يقدم لك تطبيق (Airbrush) كل الأدوات اللازمة لتحسين الصور الشخصية الخاصة بك، مثل: أدوات تحرير في الوقت الفعلي التي تتضمن: إزالة حب الشباب، وتوحيد لون البشرة وتنعيمها، وتبييض الأسنان لابتسامة أكثر إشراقا.

كما يقدم التطبيق أيضًا بعض فلاتر التجميل المصححة للألوان ذات المظهر الطبيعي التي تتيح لك تحسين صورك بنقرة واحدة، كما يمكنك إضافة إطارات للصور الشخصية واقتصاصها بأحجام مخصصة أو محددة سابقًا، والتحكم في درجة اللون والضوء، مع إمكانية مشاركة الصور مباشرة بعد تحريرها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق Cymera:

مع أكثر من 200 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، يُعد تطبيق (Cymera) الحل الشامل لتحرير الصور الشخصية حيث يقدم لك جميع الأدوات الأساسية لإنشاء صورة شخصية خالية من العيوب، وبالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفلاتر التي يمكن تطبيقها على الصورة في الوقت الفعلي.

ويقدم التطبيق أكثر من 130 فلتر وتأثير لتطبيقها في الصور الشخصية الخاصة بك، كما يمكنك إنشاء مجموعتك الخاصة من الفلاتر، وخلفيات متنوعة للصور يمكنك الاختيار من بينها لإضافتها إلى صورك، كما يمكنك إضافة علامة مائية لصورك من خلال 15 تصميم مختلف متاح.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Selfie City:

يتميز تطبيق (Selfie City) ببعض الميزات الرائعة غير الموجودة في باقي التطبيقات المذكورة في هذه القائمة، حيث تحمل الفلاتر المضمنة في التطبيق اسم مدن مختلفة، وذلك لعكس الجمال والشخصية التي تقدمها كل مدينة.

ويدعم التطبيق ميزة تحرير الصور الشخصية في الوقت الفعلي، والكثير من الفلاتر و تأثيرات الواقع المعزز التي تتيح لك تحويل الصور القديمة إلى لقطات رائعة يمكن مشاركتها بكل سهولة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة الملصقات إلى صورك بسرعة وسهولة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.





