عادةً ما تحتوي أجهزة تتبع اللياقة البدنية على شاشات صغيرة أحادية اللون وتوفر ميزات أقل من التي موجودة في الساعات الذكية، ولكن ليس هو الحال مع ساعات (فيتبيت) Fitbit، خاصةً طرز Sense و Versa 3 و Versa 2 و Versa و Ionic.

حيث توجد الكثير من التطبيقات المفيدة التي يمكنك تنزيلها مباشرة إذا كنت تستخدم إحدى الطرز السابقة لتسهيل قيامك بالمهام اليومية وتتبع لياقتك البدنية بشكل أفضل.

إليك 5 من أبرز التطبيقات المفيدة لمستخدمي ساعات Fitbit الذكية :



1- تطبيق Switchr:

يتيح لك تطبيق (Switchr) التحكم في أجهزة المنزل الذكية بسهولة من خلال ساعتك بمساعدة خدمة IFTTT، وهي خدمة مجانية يمكنها إرسال أوامر إلى أجهزتك المتصلة.



حيث يمكنك استخدام التطبيق للتحكم في هذه الأجهزة، مثل: تشغيل المصابيح الكهربائية وإيقافها وضبط منظمات الحرارة، وحتى الطلب من آلة القهوة تحضير فنجان الصباح قبل النهوض من السرير، ويتكامل التطبيق مع مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية، مثل: المكانس الكهربائية ومنتجات شركة Nest وغيرها الكثير.

2- تطبيق Strava:

يجمع تطبيق (Strava) بين ميزات تتبع مستوى الأنشطة البدينة التي تقوم بها خلال اليوم مع تحليل الأداء، فإذا كنت تمارس أنشطة رياضية بدنية، مثل: ركوب الدراجات أو الجري أو المشي لمسافات طويلة، يمكنك مزامنة بيانات هذه الأنشطة مع حسابك الشخصي في تطبيق Fitbit للهاتف المحمول، ومقارنة الأداء بمرور الوقت أو حتى التنافس مع الأصدقاء.

ويتيح التطبيق معلومات مفصلة ودقيقة، حيث يمكن للعدائين رؤية ليس فقط المسافة المقطوعة، ولكن أيضًا متوسط السرعة والارتفاع وغيرها من البيانات الأخرى، كما سيعمل التطبيق أيضا على تتبع التقدم تلقائيًا عند تشغيل مسار الجري نفسه أكثر من مرة مما يتيح لك معرفة ما إذا كنت تتحسن للأفضل أو لا.

3- تطبيق Water Logged:

إذا كنت تريد الحفاظ على صحتك جيدة؛ فيج عليك فعل ما هو أكثر من مجرد عد الخطوات أو حساب السعرات الحرارية، حيث إن الحفاظ على رطوبة الحجم أحد أهم الأشياء المهمة لصحتك وبشرتك بشكل خاص، لذلك يجب مراقبة كمية المياه التي تتناولها في اليوم خاصة إذا كان عملك يتطلب التواجد في الخارج بصورة مستمرة.

يتيح لك تطبيق (Water Logged) تسجيل استهلاكك للمياه على مدار اليوم. كما يوضح لك هدفك اليومي من المياه بالإضافة إلى المقدار الذي يجب أن تشربه حتى تتمكن من تحقيق هدفك والحفاظ على صحتك.

كما يدعم التطبيق ميزة مزامنة جميع البيانات مع حساب Fitbit الخاص بك حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة في جميع أجهزتك.

4- تطبيق Uber by Fitbit:

يتيح لك تطبيق (Uber by Fitbit) طلب سيارة من شركة أوبر بسهولة، ومع أن التطبيق ليس مليئًا بالميزات مثل إصدار الهاتف، ولكنه يمكن أن يساعدك في بعض المواقف عندما تحتاج إلى طلب سيارة أوبر بسرعة.

كما يدعم التطبيق الميزات المهمة، مثل: تقييم السائق والتفاصيل المتعلقة به، والأهم معرفة تصنيف السائق ووقت الوصول المقدر والسعر، ولكن الجانب السلبي هو أنه لا يمكنك تغيير وجهتك أثناء الرحلة حيث تحتاج إلى استخدام الهاتف الذكي من أجل ذلك.

5- تطبيق Find My Car:

إذا كنت من الأشخاص الذين لا يمكنهم تذكر مكان إيقاف السيارة في ساحات الانتظار، فإن تطبيق (Find My Car) هو المناسب لك، حيث يتيح لك إيجاد سيارتك بسهولة من خلال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

يستخدم التطبيق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج في جهازك لإرشادك مباشرة إلى مكان وقوف سيارتك، ولكن الجانب السلبي هو أن التطبيق يعمل فقط مع طراز جهاز (Fitbit Ionic) لأنه الطراز الوحيد الذي يحتوي على نظام GPS مدمج، بينما بقية الطرز لديها نظام (GPS) متصل الذي يحتاج إلى الهاتف الذكي ليعمل.





