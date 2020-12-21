آبل تنشر دليل الأمان لحماية بياناتك من التطفل

أصدرت شركة آبل دليل الأمان الشامل حول كيفية التحقق من كون الآخرين قادرين على الوصول إلى بياناتك أو أجهزتك، بالإضافة إلى الخطوات الوقائية وكيفية منع الأشخاص عند الحاجة.

وبينما تواصل آبل دعم الخصوصية من خلال ميزات مثل ملصقات الخصوصية في متجر التطبيقات، فقد نشرت أيضًا دليل الأمان الشامل الذي يوضح بشكل صارم مخاطر إساءة استخدام البيانات.

وشرحت الشركة بشكل مفصل كل خيار أمان متاح وكيفية استخدامه ومتى من خلال دليل الأمان الشامل المسمى (الوصول إلى الجهاز والبيانات عندما تكون السلامة الشخصية في خطر).

وقالت آبل: إذا كنت قلقًا من أن شخصًا ما يصل إلى معلومات لم تشاركها من جهاز آبل الخاص بك، فسيساعدك هذا الدليل في تحديد المخاطر ويوجهك عبر الخطوات للمساعدة في جعل التكنولوجيا التي تعتمد عليها خاصة وآمنة كما تريدها.

وأشادت (إيفا جالبيرين) Eva Galperin، مديرة الأمن السيبراني في مؤسسة الحدود الإلكترونية والمستشارة الفنية لمؤسسة حرية الصحافة، بالدليل الجديد



وأشارت جالبيرين عبر تغريدة من حسابها الشخصي ضمن منصة تويتر إلى أن الدليل مفيد بشكل خاص للناجيات من العنف المنزلي.

وأضافت جالبرين أن الشخص الذي تثق به اليوم قد لا يكون الشخص الذي تثق به غدًا، وتابعت قائلة: ينفصل الأزواج، وتنتهي الزيجات، ويغادر رفقاء السكن، وإذا صنعت منتجًا يسمح لك بمشاركة بياناتك مع أشخاص آخرين، فيجب أيضًا أن تجعل من السهل حظرهم.

ويتضمن الدليل أقسامًا حول إعدادات الخصوصية الشاملة، بالإضافة إلى تفاصيل محددة حول مجموعة واسعة من المشكلات من تتبع الموقع إلى مشاركة التقويمات.

ويحتوي أيضًا على سلسلة من قوائم المراجعة التي تسير معك من خلال خطوات لمنع الوصول وإيقاف المشاركة والحفاظ على خصوصية موقعك.

ويقول الدليل: تسهل آبل الاتصال ومشاركة حياتك مع الأشخاص الأقرب إليك، وما تشاركه ومع من تشاركه هو أمر متروك لك، وبما في ذلك قرار إجراء تغييرات لحماية معلوماتك أو سلامتك الشخصية بشكل أفضل.

ويتاح الدليل عبر موقع الدعم الخاص بشركة آبل، لكن لم يتم الترويج له بعد من الشركة في أي مكان.

وقال (كريج فيديريغي) Craig Federighi، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل، حديثًا: إن ملصقات الخصوصية الخاصة بشركة آبل هي مجرد جزء من شيء طموح للشركة.





