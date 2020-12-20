ماذا تعني ملصقات الخصوصية الجديدة في تطبيقات آيفون وأين تجدها؟

أطلقت شركة آبل خلال هذا الشهر (ملصقات الخصوصية) الجديدة لتطبيقات آيفون في متجرها لتوفير المزيد من الشفافية حول جمع البيانات من تطبيقات (iOS)، وهي عبارة عن قسم جديد يظهر في صفحة كل تطبيق مدرج في متجر آب ستور يتضمن ملخصًا نشره المطور لممارسات الخصوصية المتعلقة بالتطبيق، وهي متاحة الآن لجميع مالكي هواتف آيفون العاملة بأحدث إصدار من iOS 14.

تجد الإشارة إلى أن شركة آبل أعلنت عن ملصقات الخصوصية لأول مرة خلال حدثها السنوي للمطورين (WWDC 2020) الذي أقامته في شهر يونيو الماضي، وذلك بهدف توفير وسيلة لإخبار المستخدم بشكل أفضل عن ممارسات الخصوصية المتعلقة بالتطبيق الذي سيقوم بتثبته في هاتفه الذكي.

ماذا تعني ملصقات الخصوصية في تطبيقات آيفون:

بشكل عام، هي من ضمن متطلبات آبل الموجهة لمطوري التطبيقات التي يجب توفيرها في التطبيق لإخبار المستخدم عن نوع المعلومات التي يجمعها التطبيق، حيث تشمل العديد من الفئات المهمة التي يجب على مطور التطبيق مراعاتها قبل نشر تطبيقه في متجر آب ستور، مثل: أنواع البيانات التي تُجمع، وكيفية استخدامها، والبيانات المرتبطة بالمستخدم، وضوابط التتبع، وروابط الخصوصية.

وذكرت آبل في منشورها للمطورين: “يجب على كل مطور تقديم معلومات حول ممارسات الخصوصية في تطبيقه، بما يشمل ممارسات الشركاء الخارجيين الذين يدمجوا أكوادهم في تطبيقاتهم، لأن هذه المعلومات مطلوبة لإرسال تحديثات التطبيقات والتطبيقات الجديدة إلى آب ستور”.

وتضيف الشركة في المنشور نفسه: “سيتيح ذلك للمستخدمين التعرف على بعض أنواع البيانات التي قد يجمعها التطبيق، وهل هذه البيانات مرتبطة بهم أو مستخدمة لتتبعهم أم لا”.

ما هي البيانات التي تتضمنها ملصقات الخصوصية؟



حتى الآن، يمكنك للمستخدم الاطلاع على ثلاث فئات مختلفة من البيانات عند تثبيت كل تطبيق، هي:

1- البيانات المستخدمة لتتبعك:

بشكل أساسي تتيح لك هذه الفئة معرفة البيانات التي تُجمع عنك والتي يمكن استخدامها لتتبعك عبر الإنترنت، كما تُستخدم لاستهدافك بالإعلانات المخصصة، ويمكنك أيضا ضمن في هذه الفئة معرفة هل التطبيق يشارك بيانات الجهاز أو بياناتك مع شركات خارجية أم لا.



2- البيانات المرتبطة بك:

وهي تتضمن معلومات شخصية أكثر، مثل: الاسم والعمر والجنس والعنوان والموقع وتاريخ البحث والتصفح، وغيرها من البيانات الشخصية، التي تقدمها أنت عادةً عند إنشاء حساب جديد في التطبيق.

3- البيانات غير المرتبطة بك:

وهي مجموعة من البيانات العامة التي تُجمع عند استخدامك للهاتف، ولكن لا يمكن ربطها بك، وقد يتضمن ذلك معلومات عامة، مثل: استخدام بيانات الهاتف أو أي نشاط آخر، وهي بيانات لا ترتبط بالضرورة بما تفعله في التطبيق ولكنها تُجمع على أي حال.

أين تجد هذه المعلومات في تطبيقات آيفون قبل تثبيتها:



ستجد ملصقات الخصوصية مُضمنة في صفحة كل تطبيق موجود في متجر آب ستور في قسم جديد يُسمى (خصوصية التطبيق) App privacy، وسيظهر هذا القسم أسفل قسم (التقييمات والمراجعات).



وفقًا لشركة آبل، يجب أن تظل ملصقات الخصوصية محدثة ودقيقة مع كل تحديث جديد للتطبيق، وتطبق هذه القواعد على تطبيقات آيفون التابعة للجهات الخارجية وتطبيقات آبل الأصلية أيضًا.



وتقول آبل: إن الملصقات الجديدة ستكون مطلوبة للتطبيقات عبر جميع أنظمة التشغيل الخاصة بها، ومن ضمنها: iOS و iPadOS و macOS و watchOS و tvOS.

وسيكون لكل تطبيق ضمن متجر التطبيقات ملصق الخصوصية القابل للعرض عبر الويب أيضًا، كما سيكون متاح لجميع تطبيقات آبل الملصقات نفسها عبر صفحات المنتج ضمن متجر التطبيقات. وتقول آبل: إنها توفر المعلومات الخاصة بملصق الخصوصية عبر الويب في حال عدم امتلاك التطبيق لصفحة المنتج في متجر التطبيقات؛ لأنه لا يمكن إزالته.





