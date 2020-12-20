4 طرق تتيح لك إضافة المزيد من الصور إلى القصص في إنستاجرام

تعتبر ميزة (قصص إنستاجرام) Instagram Stories طريقة رائعة لعرض الصور ومقاطع الفيديو لأنشطتك اليومية، ولكن في الوقت نفسه ربما لا تكفي صورة واحدة فقط، ومع ذلك يمكنك إضافة العديد من الصور حتى بعد نشر القصة للمزيد من التفاصيل لأنه في بعض الأحيان لا تكفي صورة واحدة لرواية القصة.

فيما يلي سنستعرض أكثر من طريقة تتيح لك إضافة المزيد من الصور إلى القصص في إنستاجرام:

1- إضافة المزيد من الصورة لقصة منشورة من خلال صفحة القصص:

إذا قمت بنشر قصتك بالفعل يمكنك إضافة أكثر من صورة إليها مباشرةً من صفحة قصتك الحالية لإضافة المزيد من التفاصيل، حيث يمكنك إضافة ما يصل إلى ستة صور إلى قصتك المنشورة سابقًا، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على قصتك المنشورة سابقًا لفتحها.

في أعلى الجهة اليسرى من صفحة القصة المنشورة، اضغط على صورتك الخاصة.

في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على أيقونة (معرض الصور) Photo Gallery.

في معرض الصور في هاتفك، حدد الصورة التي تريد إضافتها واضغط عليها.

في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على خيار (قصتك) Your Story لإضافة الصورة تلقائيًا إلى قصة إنستاجرام.

لعرض حميع الصور في قصتك بالترتيب، اضغط على أيقونة (قصتك) Your Story في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة، ثم انقر القصة المنشورة لمشاهدة جميع الصور التي نشرتها.

2- إضافة الصور للقصة من خلال الصفحة الرئيسية في التطبيق:

عندما تكون في صفحتك الرئيسية (Timeline) في التطبيق، يمكنك إضافة صور إضافية بسهولة إلى قصتك المنشورة سابقًا، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

في صفحتك الرئيسية في التطبيق، اضغط على علامة (+) في الأعلى.

في الشاشة التي تظهر لك، اضغط على خيار (القصة) Story في أسفل الجهة اليمنى.

في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على أيقونة (معرض الصور) Photo Gallery.

حدد الصورة التي تريد إضافتها في معرض الصور في هاتفك ثم اضغط عليها.

في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على خيار (قصتك) Your Story لإضافة الصورة تلقائيًا إلى قصة إنستاجرام.

3- إضافة صور للقصص من خلال منشوراتك في إنستاجرام :

يحتوي حسابك الشخصي في إنستاجرام على العديد من الخيارات لمشاركة ملفات الوسائط في صفحتك الرئيسية، ومنها خيار مشاركة إلى قصتك الحالية من حسابك الشخصي مباشرة، مما يجعل العملية سريعة وسهلة، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة حسابك الشخصي في التطبيق.

حدد المنشور الذي تريد نشره في قصتك، ثم اضغط على زر سهم المشاركة الموجود بجوار زر التعليق على المنشور.

اضغط على خيار (إضافة منشور إلى قصتك) Add post to your Story من القائمة التي تظهر لك.

في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على خيار (قصتك) Your Story، وسيضاف المنشور تلقائيًا في القصص.

ملاحظة: عندما تضيف منشور إلى قصة إنستاجرام المنشورة سابقًا من صفحة حسابك الشخصي، يمكنك الاستمرار في إضافة منشورات جديدة وقصة أخرى مباشرة بعد ذلك، دون الحاجة إلى الانتقال إلى صفحة أخرى.

4- إضافة صور للقصص من خلال منشورات الأصدقاء:

عندما تقوم بالتمرير في صفحتك الرئيسية، قد تجد صورة نالت إعجابك نشرها أحد أصدقائك وترغب في إضافتها إلى قصتك، يمكنك القيام بذلك بسهولة من صفحتك الرئيسية، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر السهم الذي بجوار أيقونة التعليق لمشاركة المنشور.

اضغط على خيار (إضافة منشور إلى قصتك) Add post to your Story من القائمة التي تظهر لك.

في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على خيار (قصتك) Your Story، وسيؤدي هذا على الفور إلى إضافة الصورة إلى قصة إنستاجرام الخاصة بك حتى يتمكن متابعيك من رؤيتها.

الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك المالكة لتطبيق إنستاجرام قد بدأت في اختبار ميزة رؤية قصص إنستاجرام مباشرة في تطبيق فيسبوك، حيث أكد متحدث باسم الشركة في حوار مع (مات نافارا) المعلق في صناعة وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا اختبار محدود، وأن الشركة ستستمع إلى التعليقات.

وأشار المتحدث إلى أن الميزة “تحترم جميع إعدادات الخصوصية الحالية”، وقال: إن مستخدمي إنستاجرام لديهم خيار الاحتفاظ بقصصهم بعيدًا عن فيسبوك تمامًا إن رغبوا في ذلك.





