أهم الميزات الجديدة في تحديث متصفح فايرفوكس الأخير

أطلقت مؤسسة موزيلا التحديث الأخير لمتصفح فايرفوكس في عام 2020، الذي يحمل اسم (Firefox 84)، والذي يقدم بعض الميزات الجديدة والتحسينات في إصدار تطبيق أندرويد، وإصلاح بعض الأخطاء الموجودة في إصدار سطح المكتب، ولكن الميزة المهمة هي الدعم الأصلي لحواسيب ماك التي تعمل بمعالج (M1) الجديد من آبل.

ما هي التفاصيل؟

بهذا التحديث، يعتبر متصفح (فايرفوكس) ثالث متصفح ويب رئيسي – بعد سفاري وكروم – يدعم الحواسيب الجديدة من آبل (ماك بوك أير) و (ماك بوك برو) و (ماك ميني) التي تعمل بمعالج آبل (M1) الجديد نتيجةً لذلك، ووفقًا لاختبار SpeedoMeter 2.0 ذكرت موزيلا أن تشغيل المتصفح أصبح أسرع بمقدار 2.5 مرة من السابق، وأن تطبيقات الويب تستجيب بشكل أسرع بمقدار مرتين أكثر مما كانت عليه في الإصدار السابق الذي لم يكن مخصصًا لمعالج (M1).

ومع ذلك، هناك خطأ يمنع إصدار متصفح (فايرفوكس 84) من بث مقاطع الفيديو والوسائط الأخرى في حواسيب ماك الجديدة، منها: محتوى خدمات بث الفيديو: Amazon Prime و Disney Plus و Hulu و Netflix.

ولم تقم الشركة بتصحيح هذا الأمر حتى الآن، ولكن في الوقت الحالي، يمكنك استعادة بث الفيديو في المتصفح للخدمات المذكورة سابقًا عن طريق أداة (Rosetta 2) التي تتيح لك تشغيل التطبيقات التي لم تُدعم رسميًا للعمل في حواسيب ماك الجديدة.

بالإضافة ذلك يعتبر إصدار متصفح (فايرفوكس 84) هو الإصدار الأخير الذي يدعم برنامج مشغل الفلاش من أدوبي، ويشتمل هذا الإصدار أيضا على محرك العرض الثنائي الأبعاد الأسرع المستند إلى وحدة معالجة الرسومات من موزيلا المسمى (WebRender)، الذي يتوافق مع إصدار نظام التشغيل (macOS Big Sur) وحواسيب ويندوز المزودة بوحدات معالجة الرسومات من الجيل السادس من إنتل، والحواسيب المحمولة العاملة بنظامي التشغيل Windows 7 و Windows 8.

ما هي أبرز ميزات إصدار متصفح فايرفوكس 84 في تطبيق أندرويد:

يعد إصدار (فايرفوكس 84) تحديثًا مهما أيضا لمستخدمي تطبيق أندرويد، حيث أدخلت موزيلا العديد من الميزات الجديدة، من ضمنها عرض جديد لعلامات التبويب، التي تتيح لك عرض علامات التبويب في عرض شبكي بأحجام كبيرة مما يسهل رؤيتها بسهولة، لكنك تحتاج إلى تفعيلها أولًا، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:



قم بتحديث متصفح (فايرفوكس) من خلال الانتقال إلى متجر جوجل بلاي

بعد تحديث المتصفح، افتحه في هاتفك، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى بجوار شريط عنوان URL.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

في النافذة التي تظهر لك، مرر للأسفل ثم اضغط على خيار (علامات التبويب) Tabs.

ضمن قسم (عرض علامة التبويب) Tab View، اختر خيار (الشبكة) Grid.

عد إلى شاشة تطبيق متصفح (فايرفوكس) الرئيسية، ثم افتح نافذة علامات التبويب لرؤية التخطيط الجديد.

كما تشمل الميزات والتحسينات الأخرى في إصدار فايرفوكس 84 لمستخدمي أندرويد ما يلي:



خيار حذف الملفات التي تم تنزيلها مباشرة من واجهة التطبيق.

تحسين التحكم في التمرير والأداء، حيث يشمل ذلك دقة أفضل ورسوم متحركة أكثر سلاسة وإصلاحات لمنع تسريع التمرير المفاجئ.

العديد من الإصلاحات للأخطاء الصغيرة.





