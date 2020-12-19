مايكروسوفت تصمم معالجاتها للخوادم

تعمل شركة مايكروسوفت على تصميم معالجاتها الداخلية القائمة على معمارية ARM لاستخدامها ضمن أجهزة الخوادم التي تشغل الخدمات السحابية للشركة، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ.

ويضيف ذلك إلى الجهود المبذولة على مستوى الصناعة لتقليل الاعتماد على تقنية معالجات إنتل.

وتستخدم مايكروسوفت التصاميم القائمة على معمارية ARM لإنتاج معالجتها التي من المفترض استخدامها في مراكز البيانات، كما أنها تستكشف استخدام شريحة أخرى من شأنها تشغيل بعض أجهزة Surface.

وتمثل هذه الخطوة التزامًا كبيرًا من مايكروسوفت لتزويد نفسها بالقطعة الأهم من الأجهزة التي تستخدمها.

ويسير المنافسون في مجال الحوسبة السحابية، مثل أمازون، على هذه الطريق من خلال الجهود المماثلة.

وقالت الشركات: إن معالجاتها مناسبة بشكل أفضل لبعض احتياجاتها، حيث توفر مزايا التكلفة والأداء بالمقارنة مع المعالجات الجاهزة التي توفرها إنتل بشكل أساسي.

ومن المرجح أن تؤدي جهود مايكروسوفت إلى ظهور معالجها للخادم أكثر من ظهور معالجها لأجهزة Surface.

وتقدم وحدة تصميم الرقاقات بالشركة تقاريرها إلى (جايسون زاندر) Jason Zander، رئيس قطاع Azure السحابي، بدلاً من (بانوس باناي) Panos Panay، الذي يشرف على منتجات Surface.

وقال المتحدث باسم مايكروسوفت: بالنظر إلى أن المعالج هو اللبنة الأساسية للتكنولوجيا، فإننا نواصل الاستثمار في قدراتنا الخاصة في مجالات، مثل: التصميم والتصنيع والأدوات، مع تعزيز الشراكات وتقويتها مع مجموعة واسعة من مزودي المعالجات.

وصعدت مايكروسوفت من توظيف مهندسي المعالجات في السنوات الأخيرة، حيث اقتنصت العديد من موظفي الشركات المصنعة للرقاقات، مثل: إنتل وإنفيديا و AMD.

وتستخدم مايكروسوفت حاليًا المعالجات الخاصة بشركة إنتل ضمن معظم خدمات Azure السحابية، كما تعمل معظم مجموعة Surface الخاصة بالشركة عبر معالجات إنتل أيضًا.

وعملت Microsoft مع AMD وكوالكوم للحصول على معالجاتها الخاصة لأجهزة Surface Laptop 3 و Surface Pro X، مما يظهر استعدادها للابتعاد عن إنتل.

وشاركت مايكروسوفت في العام الماضي في هندسة المعالج SQ1 القائم على ARM لجهاز Surface Pro X وتابعت ذلك مع متغير SQ2 قبل شهرين.

وعملت AMD أيضًا مع مايكروسوفت لبناء إصدار خاص من معالج Ryzen لجهاز Surface Laptop 3.

ويعد الانتقال إلى ARM على جانب الخادم أكثر أهمية بالتأكيد، خاصة بالنسبة لشركة إنتل، التي تسيطر معالجاتها على سوق الخوادم، وقد بدأت AMD باقتحام هذا السوق المربح من خلال معالجات EPYC الخاصة بها.

وتبدو أمازون، المنافس السحابي الرئيسي لشركة مايكروسوفت، على أنها تهديد كبير لشركتي إنتل و AMD من خلال معالجات Graviton2 القائمة على ARM، التي تم إطلاقها قبل عام عبر AWS.





