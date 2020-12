كيفية تفعيل ميزة الاستماع للصوت فقط في نتفليكس في أندرويد

طرحت خدمة (نتفليكس) Netflix خلال هذا العام الكثير من الميزات لمستخدمي تطبيق أندرويد، مثل: ميزة سرعات التشغيل المتغيرة (Variable Playback Speeds)، وميزة (قفل الشاشة) Lock Screen، والآن بدأت الخدمة بإطلاق تحديث جديد يسمح للمستخدمين بإخفاء صورة العروض والأفلام للاستماع إلى صوتها فقط في الخلفية، حيث يمكن أن تساعدك هذه الميزة في تقليل استهلاك البيانات وطاقة البطارية بشكل كبير.

كيف تعمل هذه الميزة في تطبيق نتفليكس؟



اكتشف الميزة لأول مرة موقع XDA Developers في شهر أكتوبر الماضي ضمن إصدار التطبيق رقم (7.84.1) لكنها كانت لا تزال قيد التطوير وغير متاحة للمستخدمين، لكن الآن إذا قمت بتحديث التطبيق فربما تجد أن الميزة قد وصلت إليك، وإذا لم تجدها فعليك الانتظار بعض الوقت حيث إن وصول الميزة سيستغرق بعض الوقت لتكون متاحة لجميع المستخدمين في كل منطقة.

إذا ظهرت لديك، سترى خيار (تشغيل الفيديو) Video ON في أعلى شاشة التشغيل، وسيؤدي الضغط عليه إلى إيقاف تشغيل الفيديو وتشغيل (وضع الصوت فقط) Only Audio Mode مع ظهور الشاشة فارغة من الصور، ولكن في الوقت نفسه ستظهر لك جميع عناصر التحكم في التشغيل المألوفة لديك.

كيفية تفعيل وضع الصوت فقط في نتفليكس:

في الوقت الحالي، لا تتوفر ميزة (وضع الصوت فقط) إلا في تطبيق أندرويد، وليس من المعروف متى ستتوفر في اصدار iOS أو سطح المكتب أو الويب، لتفعيل الميزة في هاتف أندرويد الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتحديث تطبيق (نتفليكس) من خلال الانتقال إلى صفحة التطبيق في جوجل بلاي

شغّل المحتوى الذي ترغب في مشاهدته في وضع ملء الشاشة.

سيظهر لك زر إيقاف تشغيل الفيديو الجديد في أعلى شاشة التشغيل، اضغط عليه للاستماع للصوت فقط. و للرجوع إلى مشاهدة المحتوى من جديد، اضغط على الزر نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا ميزة ذات صلة في إعدادات التطبيق تسمى (الصوت فقط) Audio Only، حيث يؤدي الضغط عليه إلى فتح قائمة منبثقة تتيح لك اختيار الوقت الذي تريد فيه استخدام الوضع، من خلال ثلاثة خيارات هي: (تشغيل دائمًا) Always On، و(سماعات الرأس أو مكبرات الصوت الخارجية) Headphones or External Speakers، و(إيقاف) Off.

هل يمكنك الاستفادة من هذه الميزة حقًا؟

بالطبع، لن تكون هذه الميزة مرغوبة من الجميع، لأن محتوى الفيديو قائم على المشاهدة، ولكن ستكون هذه الميزة مفيدة عند تشغيل عروض الكوميديا الارتجالية أو ما يُعرف باسم (Stand-Up) حيث يكفي الصوت فقط لفهمها والاستمتاع بها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك محاولة استخدام (وضع الصوت فقط) مع ميزة (الوصف الصوتي) Audio Description – وهو سرد اختياري يصف ما يحدث على الشاشة، بما يشمل: الحركات الجسدية وتعبيرات الوجه والأزياء وتغيير الخلفيات والمشاهد – ويمكنك تفعيله عبر قائمة إعدادات (الصوت والترجمة) Audio & Subtitles، كما يمكنك استخدام هذه الميزة في تعلم لغة جديدة، من خلال تشغيل عرض أو فيلم شاهدته سابقًا بلغتك الأم، لكن هذه المرة اختر لغة أجنبية لتعلم بعض الكلمات الجديدة.