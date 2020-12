تويتر يبدأ باختبار ميزة الدردشات الصوتية ‏Spaces

بدأ موقع تويتر باختبار ميزة (المساحات) Spaces الخاصة بها، وهي غرف للدردشة الصوتية كان قد أُعلن عنها أول مرة الشهر الماضي.

وفي سلسلة التغريدات الخاصة بالإعلان عن اختبار الميزة، قال تويتر: إن مجموعة صغيرة جدًا من المستخدمين ستُمنح القدرة على إنشاء (المساحات)، ولكن من الناحية النظرية يمكن لأي شخص الانضمام إلى تلك (المساحات)، ومع ذلك، فإن من سيُسمح لهم بالدخول إلى أي (مساحة) معينة يعتمد على المستخدم الذي أنشأها.

aye we’re live! what up y’all, we're the team behind Spaces––a small experiment focused on the intimacy of the human voice🧵

— Spaces (@TwitterSpaces) December 17, 2020