5 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من حاسوب ماك الجديد

يعتبر حاسوبا (MacBook Air) و (MacBook Pro) و جهاز (Mac Mini) من آبل هي من الأجهزة الأولى التي تعمل بمعالج (M1) الخاصة بالشركة بدلًا من معالج إنتل، ومع أن هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار شراء أحد هذه الطرز، إلا إنك في الوقت نفسه لن تجد صعوبة كبيرة عند الاستخدام، وهنا جمعنا لك أبرز النصائح لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من حاسوبك الجديد.

1- تحقق من التطبيقات التي تدعم معالج M1 الجديد:

تعمل حواسيب ماك الجديدة بشكل أفضل مع التطبيقات المحسّنة التي تدعم معالج M1 الجديد، ولكن غالبًا ما ستصادف تطبيقات لم تُحدث بعد للعمل مع المعالج الجديد.

وبينما يمكنك تشغيل تطبيق صُمم للعمل مع معالج إنتل في حواسيب ماك الجديدة، إلا أنه غالبًا لن يكون بالكفاءة نفسها، ويمكنك أن يؤثر سلبًا على عمر بطارية الحاسوب، وللتحقق إذا كان التطبيق الذي تقوم بتثبيته يدعم معالج M1 الجديد يمكنك التوجه إلى هذا الرابط في متصفح الويب لمعرفة ذلك.

حيث ستجد في هذا الموقع سرد بالتفصيل يتيح لك معرفة توافق معالج M1 الجديد مع غالبية تطبيقات Mac الرائدة وستعرف أيضًا متى حُدث التطبيق لآخر مرة، بالإضافة إلى ذلك ستجد تفاصيل حول مدى جودة أداء التطبيق الذي لا يزال يدعم معالج إنتل في حاسوب ماك الجديد.

2- ما هي أداة Rosetta ولماذا تحتاجها:

عند تثبيت تطبيق يعمل بمعالج إنتل في حاسوب ماك الجديد لأول مرة، سيُطلب منك إعداد أداة تُسمى (Rosetta) حيث تتيح لك تشغيل التطبيقات غير المتوافقة مع معالج M1 الجديد دون عناء، وهذا يعني أنك لست مضطرًا لانتظار مطور التطبيق لطرح التحديث.

ويستغرق إعداد الأداة بضع ثوانٍ فقط، فكل ما عليك فعله هو الضغط على خيار (تثبيت) Install في مربع التأكيد الذي سيظهر عند محاولة تثبيت أي تطبيق يدعم معالج إنتل في حاسوب ماك الجديد.

3- اختر بين تطبيق معالج إنتل و معالج M1 الجديد:

نظرًا إلى أن معالج M1 الجديد لا يزال في أيامه الأولى، فإن معظم المطورين يقدمون خيار الاختيار بين إصدارات تدعم معالج إنتل و معالج M1 من تطبيقاتهم، حيث يتيح لك ذلك مقارنة أداء كل تطبيق بحسب سير عملك، كما يمكنك تنزيل أي من هذه الإصدارات من موقع المطور إذا كان متاحًا.

4- تثبيت تطبيقات آيفون وآيباد في حاسوب ماك الجديد:

من أبرز ميزات معالج M1 الجديد هو القدرة على تشغيل تطبيقات آيفون آيباد بسهولة في حاسوب ماك الجديد، وهذا يعني أنه يمكنك تثبيت التطبيقات والألعاب التي تستخدمها في هاتفك الذكي في حاسوبك المحمول أو المكتبي الذي يعمل بمعالج M1 وتشغيلها بالماوس ولوحة المفاتيح بدلاً من شاشة اللمس.

لتثبيت تطبيق iOS أو iPadOS في حاسوب ماك الجديد، سيتعين عليك البحث عنه في متجر تطبيقات (ماك أوإس) macOS والانتقال إلى علامة التبويب (تطبيقات آيفون وآيباد) في النتائج، ولكن حتى الآن لا توجد الكثير من تطبيقات وألعاب آيفون أو آيباد متاحة رسميًا أو لم تُحدث بعد للعمل في حواسيب ماك الجديد.

ومع ذلك إذا كنت تمتلك هاتف آيفون أو جهاز آيباد، ولم تكن قلقًا بشأن الأخطاء أو الأعطال المفاجئة فيمكنك الاستفادة من الحلول البديلة، مثل: أداة (iMazing)، ولمعرفة كيفية استخدامها يمكنك الاطلاع على هذا المقال: كيفية تثبيت تطبيقات آيفون أو آيباد في حواسيب ماك الجديدة.

5- ابحث عن بدائل لوحة المفاتيح لإيماءات اللمس:

صُممت تطبيقات آيفون وآيباد لاستخدامها بإصبعك وتعتمد على إيماءات اللمس مثل الضغط مطولًا لتنفيذ إجراءات متنوعة، ولكن لا يمكنك القيام بأي منها في حاسوب ماك الذي لا يدعم ميزة اللمس.

لحل هذه المعضلة، طرحت آبل خيار يُسمى (بدائل اللمس) Touch Alternatives للتطبيقات في حاسوب ماك الجديد، يتيح لك تنفيذ هذه الإيماءات باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح، وللتحقق من أن التطبيق الذي تستخدمه يدعم هذا الخيار، اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل تطبيق أو لعبة آيفون أو آيباد في حاسوب ماك الجديد.

اضغط على اسم التطبيق في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

في القائمة المنسدلة التي تظهر لك، اختر (بدائل اللمس) Touch Alternatives.





