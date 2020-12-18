نتفليكس تطلق وضع الاستماع للصوت فقط في أندرويد

بدأت خدمة بث الفيديو (نتفليكس) Netflix بإطلاق تحديث جديد يسمح للمستخدمين بإخفاء صورة العروض والأفلام للاستماع إلى صوتها فقط.

ويأتي التحديث – الذي كان موقعا XDA-Developers و Android Police أول من رصده – بوضع جديد اسمه (الصوت فقط) audio-only لمستخدمي تطبيق نتفليكس في نظام أندرويد.

وحين مشاهدة أي مقطع فيديو، سيشاهد المشتركون في خدمة نتفليكس زرًا جديدًا اسمه (إيقاف الفيديو) video-off أعلى الشاشة أثناء التشغيل بوضع ملء الشاشة. وبالنقر على ذلك الزر، فإن الشاشة ستصبح سوداء مع ظهور ضوابط تحكم، مثل: أزرار التقديم والتأخير، وتعديل السرعة.

ويوجد أيضًا خيار (إيقاف الصوت) audio-off في إعدادات التطبيق، وهو يسمح للمشاهدين بتحديد إيقاف تشغيل الصوت دائمًا، أو فقط حين استخدام سماعات الرأس، أو مكبرات الصوت الخارجية.

ويُعتقد أن هذا التحديث من نتفليكس مثير للاهتمام خاصةً أنه يأتي في حين أصبحت صناعة الإذاعات الصوتية (بودكاست) تحظى بشعبية كبيرة، لذا قد تحاول الشركة التفوق على خدمات أخرى، مثل: (سبوتيفاي) Spotify التي تحاول الهيمنة على هذا السوق.

وتعمل تويتر أيضًا على تعزيز حضورها في هذا السوق من خلال إطلاق ميزة التغريدات الصوتية. وهناك أيضًا تطبيقات، مثل: Clubhouse، وتيك توك التي تركز على الصوت بوصفه أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها في السوق.

وعمل تطبيق نتفليكس لنظام أندرويد من جوجل على إضافة ميزات جديدة واختبارها بصورة مطردة خلال الأشهر القليلة الماضية، وشمل ذلك: إضافة زر قفل الشاشة، وعناصر التحكم في سرعة التشغيل، والسماح للمستخدمين بمشاهدة البرامج التلفازية، والأفلام التي تم تنزيلها جزئيًا، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

وفي محاولة لجذب مشتركين جدد، بدأت شركة البث العملاقة بتقديم عدد قليل من عروضها وأفلامها الأصلية مجانًا، وستستضيف حدثًا يسمى StreamFest الشهر المقبل للسماح للمستخدمين الهنود بتجربة الخدمة مجانًا لمدة يومين.





