شاهد مراجعة هاتف ‏Galaxy S21 Plus‏ المرتقب

نشرت قناة اسمها Random Stuff 2 على موقع يوتيوب اليوم الجمعة مراجعة لما قالت: إنه هاتف (جالاكسي إس21 بلس 5جي) Galaxy S21 Plus 5G المرتقب من شركة سامسونج الكورية.

وأظهر فيديو المراجعة الهاتف من كافة الجوانب، وكانت القناة قد نشرت مقطع فيديو آخر يقارن بين أداء هاتفي Galaxy S21 Plus 5G، و(آيفون 12 برو ماكس) iPhone 12 Pro Max.

ويُبرز فيديو المراجعة – الذي تبلغ مدته قرابة 5 دقائق – الشاشة المسطحة للهاتف التي تأتي من نوع Dynamic AMOLED بقياس 6.7 بوصات مع الحافات الضيقة، وثقب الكاميرا الأمامية الذي يقع في منتصف القسم العلوي من الشاشة.

ويظهر من الفيديو أن حافات شاشة Galaxy S21 Plus أضيق من حافات هاتف Galaxy S20 Plus، خاصةً في القسم السفلي من الجهاز.

ويعرض فيديو المراجعة جوانب الهاتف، بالإضافة إلى ظهره، حيث تُرى الكاميرات الخلفية الثلاث التي ذُكر في الفيديو أنها ستأتي بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 64 ميجابكسل للثانية المخصصة لتصوير العمق، وبدقة 12 ميجابكسل للثالثة المخصصة للتصوير الفائق العرض. وتدعم كاميرا تصوير العمق التقريب البصري بمعدل 3x.

وعرضت القناة أيضًا بعض الصور الملتقطة بالهاتف مع تقنية SuperHDR التابعة لشركة سامسونج وقارنتها مع صور من هاتف iPhone 12 Pro، وذكرت أن بطارية الهاتف تأتي بسعة 4,500 ميلي أمبير في الساعة، ويمكن أن تدوم ليوم كامل حتى في ظروف الاستخدام المكثف.

وأكدت أيضًا أن هناك خيارين من حيث الذواكر، وهما: 128 جيجابايت، و 256 جيجابايت. وسيحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 888) Snapdragon 888 الأحدث من شركة كوالكوم.

ومن المتوقع أن تعلن شركة سامسونج عن هواتفها الذكية الرائدة Galaxy S21، و Galaxy S21 Plus، و Galaxy S21 Ultra – بالإضافة إلى سماعات جديدة للأذن – خلال شهر يناير المقبل.





